Resultat: OK Brantens Kungssprint

ORIENTERING

KUNGSGÅRDEN, OK Brantens KUNGSSPRINT 190702

Bana 1 Herrar: 1) Emil Thorén, 38.04, 2) Julian Åström, 41.32, Ove Källström Deltagit.

Bana 1 Damer: 1) Kerstin Thorén, 54.02, 2) Elisa Åström, 64.06, 3) Angela Åström, 64.11.

Bana 2 Herrar: 1) Edvin Danvind OK Nipan, 36.06, 2) Åke Bölenius 41.03, 3) Lars Lind Kramfors-Alliansen, 47.00, 4) Per Törnqvist, 50.46, 5 Lukas Sjöberg, 56.51.

Bana 2 Damer: 1) Selma White SSOK Norge, 30.09, 2) Linnea Sjöberg 37.30, 3) Maria Danvind OK Nipan, 39.06, 4) Maria Fridlund, 40.36.

Bana 3 Herrar: 1) Lennart Korén, 45.19.

Bana 3 Damer: 1) Maja Lundholm Umeå OK, 33.43.

Bana 4 Herrar: 1) Olle Nilsson OK Linné, 23.46, 2) Stefan Gyllenberg Umeå OK, 31.09, 3) Andreas Lundholm Umeå OK, 32.17, 4) David Åström, 41.08, 5) Lennart Wedin, 41.54, 6) Thomas Larsson Lugnviks IF, 46.04, 7) Bo Åkerlund 51.58.

Bana 4 Damer: 1) Christina White SSOK Norge, 31.26, 2) Astrid White SSOK Norge, 33.58, 3) Agnetha Fredriksson Kramfors-Alliansen, 37.55, 4) Kristine Åkerlund 44.32, 5) Marianne Nordin, 47.26, 7) Lena Nilsson OK Linné, 50.13