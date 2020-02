Öppnar nytt för ett lättare friluftsliv – nätbutik får showroom i Umeå

Till veckan etablerar sig företaget Backpackinglight på Västerslätt i Umeå. Näthandeln som säljer lättviktsutrustning för friluftsintresserade öppnar då sitt andra showroom i Sverige.

– Det känns som ett naturligt steg för att ytterligare hjälpa kunderna med deras val av ryggsäckar, tält och annat. Det känns bra att de kan komma och klämma på och även testa utrustningen, säger Kenneth Shaw som driver Backpackinglight.

Torsdag den 27 februari börjar företaget ta emot intresserade i lokalerna på Industrivägen i Umeå. När VK kommer på besök väntar Kenneth Shaw fortfarande på att få upp varor från huvudlagret i Malmö till Umeå.

– Ska man lägga 5 000 kronor på en ryggsäck är det förstås trevligt att få se och känna på den först, säger Kenneth Shaw, som drivit Backpackinglight sedan 2017.

Abebe AsresKenneth Shaw har bland annat inrett en del av Backpackinglights nya showroom i Umeå med jord, småsten och bark. – Så att man ska kunna testa till exempel liggunderlag och sovsäckar ordentligt, förklarar han.

Han betonar att företagets affärsidé handlar om kvalitet och förtroende. Kenneth Shaw testar själv utrustningen och säljer bara sådant han tycker fungerar bra. Mycket av företagets marknadsföring sköts via sociala medier och Youtube.

– Vi har ingen möjlighet att konkurrera med de större aktörerna när det gäller pris, utan får satsa på produkter som inte finns att få tag på hos några andra runt om i hela Europa, säger Kenneth Shaw.

Ett exklusivt spår som fungerat bra de senaste åren. Sedan 2018 har Backpackinglights omsättning stadigt ökat från omkring tre miljoner kronor per år och via underleverantörer sysselsätts i dag 15 personer via näthandeln. Kenneth Shaw säger att man skickar mellan 20 och 100 paket dagligen.

– Vi är en nischad, men växande, del av branschen, som lockar allt fler entusiaster, förklarar Kenneth Shaw glatt.

Våren 2019 öppnade företaget sitt första showroom i Stockholm och Kenneth Shaw förklarar att den blivit något av en mötesplats för likasinnade.

– Många är där för att träffa andra med samma intresse och vi brukar även ordna olika events där kunderna får dela med sig av sina erfarenheter. Det har varit uppskattat, säger Kenneth Shaw som tänker sig ett liknade upplägg i Umeå.

– Jag jobbar bara med gear som jag själv har testat och tycker om. Kunderna kan alltid vända sig till oss för tips och råd och jag skriver egna utförliga recensioner av utrustningen och spelar in videos där jag visar upp och reflekterar kring det vi säljer, säger Kenneth Shaw.

40-årige Kenneth Shaw har haft ett intresse för friluftsliv sedan barnsben och har numer tusentals kilometer vandring i olika typer av terräng i benen. Innan han började driva Backpackinglight bloggade han flitigt om sina upplevelser i skog och mark. Han har även skrivit boken “Ultralight and Comfortable”.

– Nu hinner jag inte blogga så mycket, men skriver utförliga beskrivningar av produkterna som vi säljer. De brukar uppskattas, säger Kenneth Shaw som haft Umeå som sin hemmaplan merparten av de senaste 20 åren.

– Drömmen om att öppna ett showroom här har varit med mig länge, säger han glatt.

Vid sidan om satsningen på Västerslätt planerar Kenneth Shaw även för en större mässa senare i vår. Till den har han bjudit in experter och leverantörer inom lättviktsutrustning från bland annat Japan och USA.

– Vi tänker hålla till ute vid Glassbonden i Västra Selet den 29 till 31 maj. Arrangemanget heter European Trail Days och jag hoppas det ska bli lyckat, säger Kenneth Shaw.

Företaget Backpackinglight grundades i Danmark 2011 och webbshoppen var den första i Europa som fokuserade på lättviktsutrustning.

Av: Niclas Holmlund/VK