Öppet hav förstärker snöfallet – meteorologen om snöovädret: "Det tyngsta lasset har kommit"

Ett kraftigt snöfall med hård vind har ställt till det i länet under det senaste dygnet. Enligt meteorologen Lasse Rydqvist på Stormgeo kan ovädret fortsätta ett tag till på vissa håll.

– Just nu snöar det på ganska bra i Ångermanland och det har även varit lite inslag av regn i nederbörden närmast kusten under dagen. Det är fortfarande frisk till hård vind, även om det inte är fullt lika kraftigt som under morgonen, säger han.

För de södra delarna av Ångermanland kan snöfallet börja avta under tisdagseftermiddagen. I de norra delarna kan snöbyarna fortsätta tills omkring mitt på dagen i morgon, onsdag, för att då börja avta helt. Men det tyngsta lasset snö ser ut att ha fallit.

Lasse Rydqvist förklarar vad som kan ha bidragit till att snöfallet blev så kraftigt.

– Det som är intressant med snöovädret som råder just nu är att det brukar ligga is på Bottenhavet såhär års. Nu är det isfritt och då samlas fukt i de ostliga vindarna, vilket driver in mängderna av snö, säger han.

Det brukar ibland talas om så kallade snökanoner. Men det gäller inte för ovädret som drabbat Ångermanland nu.

– Snökanoner bildas över havet och driver in över land och ger kraftigt snöfall. Nu handlar det om ett snöområde som hade passerat i vilket fall, även om det hade legat is över havet. Däremot blir snöfallet förstärkt av det öppna havet och att det blåser därifrån, säger Lasse Rydqvist.

SMHI utfärdade en klass 3-varning och att det kunde komma upp mot 70 decimeter snö på kort tid på vissa ställen.

När det gäller skillnaden i snödjup mellan måndagen och tisdagen är det Forse i Sollefteå som toppar statistiken.

– Under tisdagsmorgonen var det sex decimeter i snödjupsskillnad där, och ännu mer har kommit under dagen. Det är den största snödjupsskillnaden i landet, säger Lasse Rydqvist.

Torr snö är lättare än blöt snö. Och den tyngre snön kan ställa till problem när det lägger sig på elledningar vilket kan ge strömavbrott som följd. Något som också har drabbat vissa områden i länet, som Kramfors, under snöovädret.

– Tung snö packas hårdare och det blir inte heller samma mängd som den torrare snön, säger Lasse Rydqvist.

Enligt prognosen för den senare delen av veckan kan det istället bli klart och kallt. Ett högtryck växer då in och kan ge varierad molnighet under torsdagen som klarnar upp eftersom.

– Under natten mot fredag är det inte omöjligt att temperaturen går ner mot 20 minusgrader, och under fredagen kan det även bli tvåsiffriga minusgrader mitt på dagen. Det är krispigt bakom snöfallet, snön kommer säkerligen ligga kvar ett tag, säger Lasse Rydqvist.