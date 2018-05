Vår tids stora utmaning – psykisk ohälsa

Vi lever i en spännande tid. Aldrig har det funnits så mycket information att enkelt kunna ta del av. Aldrig tidigare har vi kunnat titta in i våra medmänniskors fotoalbum, och ta del av andras privatliv, så som vi kan just nu. Aldrig tidigare har vi bombarderats av alla andras åsikter hela tiden, och aldrig har det varit så svårt att sortera i all information som det är i dag.

Mail läses nästan omedelbart efter att de skickats, och svar förväntas levereras lika snabbt.

Den nya tekniken har på ett decennium för alltid förändrat vår värld. Det mesta är naturligtvis väldigt positivt, men lite fundersam blir jag när jag ser hur promenaden med hunden eller barnvagnen utförs med böjd nacke och uppmärksamheten fäst vid mobiltelefonen.

Alla i tågvagnen på väg till flyget verkar också fullt upptagna. Även många gångtrafikanter verkar ha sämre koll på trafiken än på mobilen. Jag funderar ofta på vad det gör med vår hälsa.

Jag har den senaste tiden besökt flera skolor där ungdomarna förklarat att vår största utmaning är den psykiska ohälsan. Skrämmande många har problem med nedstämdhet, ångest och sömnproblem. Det gäller för övrigt också vuxna, om man läser statistik över vilka diagnoser som folk i vuxen ålder är sjukskrivna för.

Hänger det här ihop, undrar jag? Ja, om man ska tro ungdomarna själva så är sociala medier en bidragande orsak till att man mår dåligt.

Alla bilder av andras lycka och perfekta utseende får en att känna sig sämre och misslyckad. Alla andra verkar också hinna mycket mer än en själv. Andra saker de tar upp är betygssystemet som tvingar elever att prestera på topp varje dag. Ett misslyckande kan betyda sänkt betyg som omöjligt går att förbättra. En känsla av att man bara har en enda chans, och om man misslyckas har man sig själv att skylla.

Som jag ser det blir hela samhället förlorare när unga mår psykiskt dåligt. Därför är jag oerhört glad att regeringen verkligen prioriterar arbetet med ungas psykiska hälsa.

Att införa screening för psykisk ohälsa i skolan är ett viktigt steg. Kanske viktigare än att mäta längd och vikt. Och att sedan omedelbart ta hand om den som mår dåligt, och se till att hjälp sätts in, är bland det viktigaste vi kan göra.

Det är också nödvändigt att våra hälsovårdcentraler blir bättre på att möta enklare och medelsvår psykisk ohälsa, så att köerna till specialistpsykiatrin kan kortas, och att de som verkligen behöver specialisthjälp får det i tid. Självmord, som kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, måste förebyggas till varje pris.

Sociala medier verkar vara en förklaring till ökad stress och sämre psykiskt mående. Betygssystemet en annan.

Jag är övertygad om att vi måste lära oss mer om vad som orsakar psykisk ohälsa och hur vi kan förebygga den. En av våra viktigaste uppgifter nästa mandatperiod kommer att vara just det.