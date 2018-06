Tomas Izaias Englund: Flest frukostpåsar vinner

Plötsligt är de här! Frukostpåsar fulla händerna, i skrikiga profilkläder och med huvudena sprängfyllda av partiets bästa argument:

Valarbetarna.

Vart fjärde år ska dessa förtjusande vackra om än invasiva arter tränga in under de ljusa sommarmånaderna för att sprida sina flygblad, häcka i valstugorna och picka på husen under de stora dörrknackningskampajerna.

Allt i demokratins tjänst. Från centralt håll har de större partierna i målstyrningens namn till och med lagt ut beting på distriktens aktiviteter under valrörelsen. Även om det borde vara uppenbart för de flesta att kvantitet och kvalitet ofta inte är samma sak.

Det går exempelvis att tänka sig att en allmänborgerlig väljare på Kusthöjden snarast blir avskräckt om en buskbrynt och giktbruten socialist knackar på villadörren och vill prata om ’övervinster i välfärden’.

Omvänt torde ett politiskt samtal om fördelarna med avregleringar och låga marginalskatter, från en lirare i Lacoste, inte fungera särskilt bra bland de boende i Bjästa och Köpmanholmen (där S har ett helt osannolikt starkt väljarstöd på över 59,98 respektive 56,74 procent).

Ställt på sin spets kan man verkligen fundera över partiernas kampanjande. Är det verkligen så att den som delar ut flest frukostpåsar vinner valet eller är valmaskinernas insatser fruktansvärt överskattade?

Sverigedemokraterna opinionsmässiga framgångar indikerar åtminstone att en goodiebag inte fullt ut kan kompensera efterfrågan på, tja, politik ...

Inte för att SD någonsin har bedrivit lokalpolitik i Örnsköldsvik eller för att partiet har några medlemmar som kommer att delta i den lokala valrörelsen, utan för att de nationella trenderna har en stor inverkan på de kommunala valresultaten.

I så måtto är det lite sorgesamt att de flitiga valarbetarnas insatser inte ger större effekt.