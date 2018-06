Susanne Sjöstedt (S): Hur lite är en norrländsk skattekrona värd?

SVT granskar hur den olika kommunalskatten slår över landet. Man använder ett slagkraftigt exempel, Beatrice och Thomas, båda undersköterskor med ungefär samma lön. Men hon bor i Dals-Ed och han i Österåker och skillnaden i kommunalskatt innebär att han får 10 000 kronor mer i plånboken per år.

Skillnaderna stannar inte där förstås. Beatrice har säkerligen fördelar sett till kostnader för boende och livsmedel, som tenderar ligga lägre ute i landet än i storstadsområdena. Men Thomas, med 10 000 kronor mer på fickan, har dessutom något Beatrice inte ens skulle kunna köpa sig om hon hade de extra pengarna: en heltäckande samhällelig service.

Och det är DEN skillnaden, inte pengarna, som är huvudfrågan.

Jag vet det, du vet det – alla i glesbygd vet det. Men hur många fler?

När det nya inkomstutjämningssystemet trädde ikraft 2016 var medierna snabba med att utropa ”vinnare” och ”förlorare” bland kommunerna. Lite som med Beatrice och Thomas fast tvärtom.

Sollefteå, som i det nya systemet skulle få 12 000 extra per år utnämndes till vinnare. Danderyd som skulle betala knappt 21 500 kronor per invånare var förlorare.

Men det stämmer ju bara tills vi räknar in att medianinkomsten i Sollefteå samtidigt var drygt 222 000 kronor – medan den i Danderyd låg mer än 50 procent högre på 334 000 kronor. Danderyd kan alltså med fem kronor lägre kommunalskatt ändå få in mycket mer pengar till kommunkassan. I snitt 98 0000 kronor mot Sollefteås 76 000.

Hade Danderyd haft Sollefteås skattesats på 34,68 procent, hade de per invånare fått in mer än 115 000 per person på grund av den betydligt högre inkomsten i Stockholmskommunen.

Hade Sollefteå haft rikare kommuninvånare hade man både kunnat sänka kommunalskatten OCH satsat miljoner på den kommunala servicen.

Hade Sollefteå varit mer tätbefolkat och inte haft sina nära 20 000 invånare utspridda över 5800 kvadratkilometer – att jämföra med 32 000 Danderydsbor som trängs på 33 kvadratkilometer – hade pengarna räckt till mer.

Hade Sollefteå haft åldersstruktur mer lik riket i genomsnitt med fler i arbetsför ålder istället för tyngdpunkt på äldre, hade dessutom kostnaderna varit lägre.

Men så är det ju inte.

Så visst är Danderyd fortfarande vinnare. De har både pengarna och servicen – men klagar ändå.

Säg ”skatteutjämningssystemet” till någon så kommer de, förutom att försöka dämpa en gäspning, vilja sammanfatta det som något som flyttar pengar från landets rika kommuner till landets fattigare kommuner.

Kommer personen du pratar med från Stockholmsområdet, som Danderyd, kommer de kanske krydda med ett påstående om att pengarna som flyttas från tillväxtområden i Storstockholm går till att bygga simhallar och täcka upp för glesbygdspolitikers ineffektiva ekonomiska hantering av kommunbudgeten.

Det är så vi vant oss att skatteutjämningen beskrivs. Sanningen är en annan. Inte minst om man räknar in all skatteutjämning, all omfördelning av skattemedel, under de senaste mandatperioderna. Alltså även den som skett i den privata ekonomin.

Glesbygden får betala mer och får mindre för pengarna. Rimligt tycker vissa och tycker att det mest handlar om att anpassa mun efter matsäck. Men alla vinner på att landet håller ihop. På att det går att få god omsorg, utbildning och vård var än i landet man bor.

Och då krävs både ett fungerande utjämningssystem och utlokaliseringar. Då krävs också att en norrländsk skattekrona faktiskt är värd vad den är värd längre söderut i landet.