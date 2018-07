Peter Franke (S): Demokratifesten i Visby är inte öppen för alla 

Förra sommaren skrämde Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) bort flera grupper från Visby med sin blotta närvaro. De var där för att provocera och det lyckades de med.

Almedalsveckan ska vara en hyllning till demokratin och det politiska samtalet, men NMR vill varken ha demokrati eller samtal. Journalisten Jan Scherman försökte i fjol ställa några frågor till partiets företrädare, men fick till svar att de inte talade med äckliga judar.

Det kom in 18 anmälningar om hets mot folkgrupp efter fjolåret och Region Gotland bestämde sig för att de inte ville hyra ut mark till NMR i år.

– Vi vill inte ha hit odemokratiska våldsbejakande organisationer som skrämmer iväg andra organisationer, motiverade tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) beslutet.

NMR hotade i en video på nätet att de skulle släppa loss 1 000 fulla skinheads i Visby om de inte fick hyra offentlig mark under årets Almedalsvecka. Region Gotlands beslut stod dock fast efter prövning i förvaltningsrätten. Myndigheten hade rätt att säga nej till nazisterna.

Sade nej gjorde dock inte polisen på Gotland. NMR fick tillstånd att använda en allmän scen en timme om dagen i tre dagar. I helgen utökades tillståndet att gälla även ett nazistiskt bokbord och utdelning av nazistiska flygblad vid Södertorg under fem timmar om dagen i sex dagar. De blir grannar med RFSL.

– Polisens beslut är en katastrof för vårt demokratiska samhälle. Både som privatpersoner och som rörelse är vi direkt hotade av nazistiska och rasistiska krafter. Att de ges polisskydd för att stå utanför vår dörr och hota oss, är på en helt ny nivå än vad vi sett tidigare, säger Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL.

RFSL Ungdom blev rädda och ställde in sina evenemang under veckan. De vet vad nazisterna gillar och det är bland annat att ”knacka bög”. Under fjolåret skedde ett 50-tal incidenter när nazister attackerade olika hbtq-sammankomster.

Polisen hävdar att det är grundlagen som gäller och att de ska objektiva och neutrala. En talesperson för polisen säger att de i första hand ska skydda dem som fått tillstånd så att de kan genomföra sitt evenemang. Att nazisterna inskränker andra människors fri- och rättigheter tar inte polisen hänsyn till.

Den lagtolkningen kan och bör diskuteras. Nazisternas närvaro förstör för många och att de gärna stör den allmänna ordningen är ingen nyhet. Risken för sammandrabbningar med motståndargrupper finns också där.

Polisen kunde ha behållit sin inställning till mötes- och yttrandefrihet, men borde inte ha gett NMR tillstånd att stå mitt inne i Visby. De kunde ha hänvisat dem till en alternativ plats, till exempel en avlägsen strand med några raukar. Där hade de inte förstört festen, men fått använda de demokratiska rättigheter de själva vill avskaffa.

Peter Franke