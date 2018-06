Ställ om till växtbaserat jordbruk – kan rädda många klimatflyktingar

Den 20 juni är det världsflyktingdagen med en rad olika evenemang i över 100 länder. Där deltar myndighetspersoner, hjälparbetare, kändisar, privatpersoner och flyktingarna själva. Antalet miljöflyktingar ökar. Mjölk och kött är jordbrukets stora klimatbovar som göder flyktingkrisen. Därför borde regeringen med ekonomiska styrmedel stötta omställningen till ett växtbaserat jordbruk.Den biträdande chefen för FN:s klimatkonvention UNFCCC, Ovais Sarmad, varnade nyligen för en kraftig ökning av klimatflyktingar på ett klimatmöte i Buenos Aires. Den flyktingkris i Europa som orsakats av kriget i Syrien och konflikter i södra Afrika kan få en mycket större omfattning i framtiden.En ny studie “The Biomass Distribution on Earth” publicerad i National Academy of Sciences visar den ekologiska kollaps av enorma dimensioner som vårt ätande av animalier orsakar. Ofattbara 96 procent av däggdjurens biomassa utgörs av människan och människans boskapsdjur. De vilda djuren utgör bara 4 procent, enligt studien. Vi har redan hunnit utrota 83 procent av de vilda däggdjuren och hälften av växterna. Kött- och mjölkdjur som hålls av människor tränger undan annat liv.Enligt en studie från Oxford University ”Mitigation potential and global health impacts from emissions pricing of food commodities” skulle en skatt på kött och mejeriprodukter minska klimatpåverkan och genom att främja en hälsosammare diet rädda en halv miljon människor per år. Forskarna tittade på olika typer av skatter och kom fram till att det optimala systemet höjer skatter på kött samtidigt som nyttigare mat subventioneras så att pengarna går tillbaka till skattebetalarna.

Rapporten ”Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion”, från Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling, uppmanar regeringen att prioriterar en politik som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier i Sverige och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet, miljön och hälsan.Var 113:e människa i världen idag är flykting, vilket är den högsta siffran någonsin, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Lidandet är omätbart. Victor Hugo skrev att en sak är starkare än alla världens samlade arméer – en idé vars stund har kommit. Att satsa på ett växtbaserat jordbruk är precis en sådan tanke som räddar människor på flykt och miljön.Jonas Paulsson,

Köttfri måndag

