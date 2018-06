Orolig och besviken – Vad händer inom hemtjänsten på Solgården i Sollefteå?

Min pappa (född 1918) har bott på Solgården i snart 13 år, varav de tre sista åren har han behövt och behöver hjälp av hemtjänsten. I stort har det fungerat bra, främst tack och lov för alla trotjänare som även skötte min mamma föredömligt i flera år före hennes död 2007.

I och för sig blir jag alltid lite orolig när sommaren närmar sig och det blir semester och man tar in en massa vikarier, där många av dem inte direkt har någon erfarenhet. Exempel: Ibland har pappa inga kalsonger under sina mysbyxor eller har fått äta nyponsoppa en hel dag, fast vi döttrar lagar all mat och skriver matsedel vecka för vecka på kylskåpet. Bara att värma.

Detta har jag påtalat till enhetschefen, sa då även till henne att en del av personalen inte verkar förstå svenska. Då svarade hon "Jo de måste kunna svenska för de ska ju bland annat ge mediciner och sen vill de ju jobba".

Denna sommar befarar jag att det blir värre än vanligt, detta beroende på att ledningen har beslutat att fyra trotjänare som tillsammans varit anställda på Solgården i över 100 år ska flytta på sig till en annan enhet, antingen frivilligt eller annars med tvång.

Tyvärr vet jag inte vad allt beror på men en sak är jag har hört är att det finns samarbetssvårigheter mellan dem och den nya enhetschefen Jag hoppas att undersköterskornas fackförbund utreder detta.

Jag kan inte låta bli att tänka på fotboll- och hockeylag, för fungerar laget dåligt då väljer man att sparka tränaren. Här väljer man att låta en viktig del av laget att gå istället.

Så denna sommar är jag som anhörig ännu mera orolig för min pappa, genom att förutom alla sommarvikarier som kommer ska man även tillsätta nya för det kompetenta gänget som har fått gått.

Min pappa är redan tillräckligt orolig men tyvärr kommer det att bli värre med anledning av detta.

Förstår inte hur ledningen för Solgången tänker, inte är det på brukarna i alla fall.

Besviken anhörig vid namn,

Lena Aldén Fröberg

