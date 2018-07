Om vi ska var ärliga Ulf Kristersson – kommer du verkligen lösa de långa vårdköerna?

Det var värst vad moderaternas partiledare Ulf Kristersson bråkar om att vårdköerna till sjukvården i vårt land är långa. Med den moderata politiken är det ingen konst att ändra på den situationen. Det är bara att höja sjukvårdsavgifterna, så att de mest penningstarka kapitalisterna kan beställa tid hos sina privata vårdinrättningar.

Men att vara ärlig och berätta vad den moderata politiken går ut på har säkert inte partiledaren i fråga mod att göra. Därför vill jag gärna hjälpa till att förmedla sanningen i det här fallet .

De pengar vi betalar in via landstingsskatten skall täcka vårdkostnaderna för patienterna. Att skatten är för hög i vårt land gör ingenting. Vi får tillbaka den när blir sjuka, bland annat via gratis vård i andra andra landsting via från vår doktor när det behövs.

Dessutom kommer då även mindre bemedlade människor att ha råd att uppsöka sjukvården i vårt svenska folkhem.

Gudrun Blomqvist Sjöström

Gullängets S-Kvinnor

