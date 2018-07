När är förtroendet för de gamla biltillverkarna helt förbrukat?

Den 18:e september 2015 kom nyheten att Volkswagen hade installerat fuskmjukvara i sina bilar för att lura utsläppstester. Bilarna släppte ut mycket mer partiklar i verkligheten mot för vad de gjorde när de testades under kontrollerade former. I januari 2017 dömdes Volkswagen i rätten i USA och fick betala 4,3 miljarder dollar i böter. Dessutom tvingades Volkswagen att köpa tillbaka bilarna från kunderna. Här i Sverige kom de däremot lindrigt undan, det skickades ut brev till Volkswagenägare som frivilligt fick åka in till verkstaden och ta bort fusket med hjälp av en mjukvaruuppdatering med något sämre motorkapacitet som följd.

Efter denna skandal har det uppkommit mängder av oegentligheter inom bilindustrin. Bilmärken så som Audi, Nissan, Renault, Mercedes, med flera är indragna i utsläppsskandalen. I Tyskland har Volkswagen, Audi, Porsche, BMW och Daimler påkommits med fuskkarteller, man har träffats på möten och bestämt hur man ska fuska tillsammans sedan 1990-talet. Mer än 200 medarbetare har enligt uppgifterna varit med i över 60 hemliga arbetsgrupper, som bland annat har gällt teknik, kostnader och leverantörer.

Även Volvo har dragits ner i smutsen, bland annat släpper deras lyxiga stadsjeep XC90 ut 15 gånger mer kväveoxider vid verklig körning än vad som anges i de officiella testresultaten. Detta är dock inte ett lagbrott till skillnad mot för det Volkswagen med flera har sysslat med, Volvo har inte lagt in någon fuskmjukvara. Istället har Volvo specialdesignat bilen för att klara just testerna och bryr sig inte om hur mycket man släpper ut på vägarna i verkligheten. Det är oetiskt, men inte olagligt.

När klimatskeptikern Donald Trump valdes som president i USA tog det inte många dagar innan alla fossilbilstilverkare, inklusive Volvo, skickade brev till honom via sina lobbyister för att inte bli tvingade att släppa ut mindre koldioxid i atmosfären. Biltillverkarna tjänar mer pengar på de stora bilarna och vill inte ställa om till bränslesnåla bilar som släpper ut mindre.

Sex månader senare skickar alla biltillverkare, förutom elbilstillverkaren Tesla, brev till den Kinesiska regeringen och ber dem att inte behålla sina krav på att 8% utav nybilsförsäljningen till 2018 skall vara utsläppsfria. Man lyckas och Kina skjuter fram kraven till 2019.

I Europa släpptes nyligen en rapport som visade att de gamla biltillverkarna medvetet fördröjer lanseringen av elbilar och bränslesnåla modeller till 2019, på grund av tuffare utsläppsregler inom EU och för att helt enkelt maximera vinsten. I samma veva använder man detta till att försöka visa på att de strängare utsläppsreglerna är för tuffa i hopp om att kraven ska försvagas.

Min fråga är, hur kan någon lita på de gamla biltillverkarna efter allt detta? En sak är säker, för min del är förtroendet helt förbrukat. Hädanefter köper vi bara nya bilar från biltillverkare som aldrig har sålt en bil med förbränningsmotor. Om bilen inte släpper ut några avgaser, finns det heller inga utsläppstester att manipulera.

Johannes Brorsson

