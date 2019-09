Om svält och nödår i arkiven

Ådalens släktforskarförening besökte Landsarkivet förra tisdagen, när de inbjöd till visning, under namnet Bakom kulisserna – nödår. De tjugotalet besökarna visades runt i olika arkiv av Mona Bergman, som berättade att här fanns dokument från 1374 fram till 2016. Till största delen finns här papper, men även foton och disketter. Nödår, är åren 1867 – 69, när Sverige drabbades av hungersnöd. Mest utsatta var man i Norrland. Vi fick höra Mona läsa ur en liten väderdagbok, som berättade att vädret 21 maj 1867, var kallt och bistert, med is på vattnet. Det stormade och kylan bet, in i juni månad och förstörde det lilla man lyckades så. Vi fick se brev, där det frågades efter nödhjälp och viss hjälp kunde man få, men inte utan att folk fick jobba, ex. med vägarbeten. När inget fanns att äta letade folk efter lav, mossa och bark, för att blanda i rågbrödet. Apotekare Jakob Widgren, ordnade fram recept på bröd, där tallbarr, granlav och manlav användes. Just manlaven visade sig vara extra stärkelserik. Tyvärr innebar hanteringen av lav, att den skulle tvättas med lut eller pottaska och sköljas noga, för att inte smaken skulle vara besk. När laven äntligen var ren, så blandades den med rågmjöl och kunde användas till bröd eller välling. Även rotstock av näckrosor samlades in för att på något sätt lindra hungern. Många människor, en stor del barn, orkade inte igenom dessa svältår utan lämnade jordelivet i späd ålder. I arkivet kunde vi se hyllmeter med böcker med olika slags innehåll. Många böcker har räddats till eftervärlden av bokbindare och konservatorer, för att vi ska kunna läsa om människor och deras öden förr i tiden och för detta är vi evigt tacksamma.

Agneta Sjöberg