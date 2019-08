Olofsfors flygfält – en del av Nolaskogs flyghistoria

Europas spända politiska läge under sommaren 1939 fick Sveriges riksdag att besluta om anläggningar av 20 krigsflygfält i landet. Krigsflygfält 19 etablerades i Olofsfors, Nordmaling. Marken hade under 1700-talet tillhört Olofsfors Bruk och sedermera köpts in av Nordmalings Ångsåg AB.

Militäranläggningarnas infrastruktur bestod av hangar, baracker för manskapet, utedass, betongbunkrar, stridsvärn, skyttevärn, spaningstorn samt 19 hästskoformade jordvärn för flygplan.

En ny epok började 1955. Olofsfors blev ett strategiskt tillgängligt flygfält för tidningstransporter Bromma/Stockholm till Norrlandskusten. Flygbolaget Airtaco startade flygningarna och erbjöd i mån av plats passagerarresor för 95 kronor per resa. Flygtiden var 2,5 timmar. Den 19 maj 1957 landade det nybildade flygbolaget Linjeflyg (LIN) på Olofsfors.

Många besökare av utställningen har berättat att de själva eller deras föräldrar flugit men LIN från eller till Olofsfors. Utställningen visar flera kända personer som landat här på Olofsfors; Louis Armstrong, Ingemar "Ingo" Johansson och Arne Domnerus orkester. Däremot finns det inga bevis på att Ella Fitzgerald har landat här.

Nordmaling / Olofsfors var under fem år Örnsköldsviks flygplats för transporter av passagerare, tidningar och gods. Det vanligast flygplanet för dessa transporter var Douglas DC3. Flera av besökarna (pojkar då) har berättat att de stod bakom flygplanet i vinddraget i samband med starten. Linjeflyg trafikerade Olofsfors fram till den 16 december 1961.

För Norra Ångermanlands Flygklubb har Olofsfors varit en viktig plats för motor- segel- och modellflyg. Många Nolaskogare har här fått sin grundutbildning i konsten att flyga. Den mest meriterade privatflygaren är Billy Nilsson, segelflyglärare och världsmästare i segelflyg 1950. Efter sina flygutbildningar på Olofsfors lockades ett flertal att gå vidare som yrkespiloter.

Utställningen presenterar Krigsflygfält 19 och dess anläggningar, som har inventerats av arkeologer vid Västerbottens museum. Det civila flygets verksamheter representeras av bilder, föremål och film. Ett besök rekommenderas!

För den som vill få med sig bilder från besöket så finns möjligheten att köpa ett utställningskompendium. Öppet alla dagar från kl 11.00 till 16.00 fram till den 18 augusti.

Alf. V Johansson

Ordförande Nolaskogs Flygveteraner