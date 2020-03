Olle Larsson: När nästan all sport tagits ifrån oss – då förstod jag att den lokala sporten är viktigare än jag någonsin insett

För alla oss sportdyrkare har den senaste tidens inställda matcher och idrottsliga evenemang varit en pina.

Jag ska vara helt ärlig faktiskt och be om ursäkt för mina kommande ordval.

Det har varit ett helvete.

Tomma läktare. Inställda matcher och serier. Mästare koras i "kavaj". Sportåret 2020 har varit kallt, rått och okänsligt. Mattor har sopats undan framför fötterna på lag, idrottare och supportrar.

Jag har full respekt för beslutet som tagits – om än något förhastade i vissa fall möjligtvis. Speciellt som hockeynörd har besluten att ställa in allting tagit ganska hårt på mig och jag kan känna att lite is i magen kanske inte hade skadat. När den absoluta konstanten i mitt liv – hockey-VM – också ställdes in. Då tog det extra hårt.

Förra helgens DM-spel i fotboll var därför en smekning för själen (även om jag drog på mig en förkylning på kuppen i blåsten på Kramfors IP).

Jag tror aldrig att jag har uppskattat 2x20 minuter fotboll mellan lag som Forsmo och Kramfors-Alliansen mer än jag gjorde under lördagen. Det var något fint i att se det avskalade och råa som lokalfotboll och lokalsport är. Långt från de strålkastarprydda arenorna ute i Europa och mångmiljardindustrierna som den professionella sporten i mångt och mycket är – i synnerhet fotbollen.

Det var känslor, det var vilja – men framför allt. Det var sport och den betydde mer för mig än den någonsin gjort tidigare.

När allting det här är överspelat och vi alla kan återgå till ett normalt liv igen.

Då ska vi fylla läktarna tillsammans. Oavsett om det är Sollefteå eller AIK Härnösand i hockey. Kramfors eller Höga Kusten i lokalfotbollen. Härnösands HK i handboll eller FBC Lo i innebandy.

Den lokala sporten är vacker. Den ska vi bevara och vara rädd om. Till varje pris. För alla eldsjälar och aktiva i lokalsporten är värda det.