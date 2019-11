OK Nolaskogsarnas nya klubbstuga i Domsjö – för 50 år framöver: "En dröm som går i uppfyllelse"

Sommarhemmet i Domsjö kommer att få otroligt mycket mer flödande liv.

Orienteringsklubben OK Nolaskogsarna flyttar in och gör IOGT-NTO sällskap.

– Det här blir en dröm som går i uppfyllelse. Vi får en ny klubbstuga som är direkt avgörande om vi ska kunna växa som klubb, säger projektledaren Jan Åhlund från OK Nolaskogsarna.