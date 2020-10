Ohlssons "skitmål" räckte inte till första trepoängaren: "Just nu är det ett stort frågetecken"

Men det han säger är inga undanflykter eller bortförklaringar, även Sebastian Ohlsson ser att Modo Hockeys spel inte sitter under inledningen av hockeyallsvenskan.

– Det vi får ta med oss att vi gör en försvarsmässigt bra insats och att (Anthony) Peters är fantastisk, men det är tecken på att det inte ser ut som det ska göra när vi släpper till 57 skott, säger Modos assisterande lagkapten.

– Vi får tacka Peters för den poängen.

Det vi kan konstatera är att anfallsspelet inte sitter, vad är problemet?

– Ja du, just nu är det ett stort frågetecken. Vi har svårt att komma samlat in i offensiv zon och vi har svårt att skaffa oss de här övertagen som två mot en, tre mot två och det är något vi måste fortsätta jobba med. Det är vårt stora problem just nu.

– Vi måste ta ännu fler skott och ha ännu mer attack i oss och tänka skott, skott, skott.

Man gör ju inte mål om man inte skjuter, det visade om inte annat Sebastian Ohlsson när han slängde in en puck mål som Kristiandskeepern Calle Clang vispade in i egen bur.

– Jag sa innan match att vi måste acceptera att göra såna här skitmål, vi kan inte förlita oss på att göra de här snygga målen med via klapp-klapp-spel. Vi måste förlita oss på de här skitmålen då vi fortfarande är i en utvecklingsprocess och det kommer att ta tid, det har vi vetat från första stund.

– Men det är klart, det hade varit roligt att vinna med 7–0 kväll efter kväll, men så är inte läget just nu.

Är du orolig över att det ser så beigt ut som det gör anfallsmässigt?

– Orolig och orolig, nej. Jag tror på det här laget och jag tror på det vi gör och de senaste veckornas träning har sett riktigt bra ut. Allt det handlar om är att tro på oss själva och ta med oss det ut på planen, men när det är match så låser det sig för många, även för mig. Men orolig är jag inte, men det ser inte bra ut och det är bara att jobba på.

Det finns en klyscha som säger att man inte vinner några matcher i utvisningsbåset. Mot Kristianstad drar ni på er 44 minuter, Kristianstad sex minuter...

– Där är en till grej, ett problem som vi har och som vi måste ta tag i och det är en lätt sak att tag i då vi vet om de nya reglerna.

Men är det en frustration då det handlar om två stycken abuse-utvisningar?

– Det är klart att det är en frustration, mycket därför att vi vill så mycket men vi får inte ut det, säger Sebastian Ohlsson.