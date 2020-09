Obesegrade Härnösands SK klättrar en division: "Känns som att vi hör hemma där"

Även om det blev en speciell fotbollssäsong på grund av pandemin är den slut. Härnösands SK kan summera den utan en enda förlust.

Tränaren Mats Egland säger att det låter enkelt på papper.

– Det är bättre än förväntat. Men det ligger prestationer bakom. Vi måste prestera på topp för att vinna varje match, säger han.

Inför denna säsong klev de av division 1 och ner i division 3.

– Även om vi tyckte att vi skulle vinna serien var det inte givet heller. Vi har i princip ett helt nytt lag med många unga spelare. Det har inte varit promenadvinster även om det kan se ut som så i statistiken, säger Mats Egland.

Och statistiken säger 64 gjorda mål. Två insläppta.

– Jag är mest stolt över målskillnaden. Det är det största beviset på hur duktiga vi är. Att bara släppa in två mål under en serie visar vilken bra backlinje vi haft under hela säsongen och bra försvarsarbete i helhet. De kommer inte igenom oss, säger Mats Egland.

Nästa säsong väntar alltså spel ett snäpp upp i divisionerna. På ett gäng säsonger sedan Egland klev in som tränare har de flyttat upp och ned.

– Division 3 håller en hög nivå med många bra lag. Jag tror att de tre-fyra lagen i topp skulle klara sig bra i division 2. Jag har en känsla av att trean hållit en högre nivå än vanligt. Men både vi och Kramfors flyttade ner från ettan och då blir det många bra spelare i trean.

Egland säger att alla divisioner har sina utmaningar och tjusning.

– Det är inte bara att gå ut och vinna en division. Jag var inställt på en större utmaning än förra året. Det är svårt att sätta målet att vinna och faktiskt nå det, säger han.

Från Härnösand hittas också spelaren som vann skytteligan, Linnea Bengtsson, med 17 gjorda mål. Hon är 15 år, fyller snart 16, och debuterade i A-laget den här säsongen.

– Det känns jättekul. Det har varit kul att spela i år med alla nya lagkamrater, vi hittade varandra snabbt. Från målvakt till forward är vi hårt arbetande spelare som inte slutar jobba förrän matchen är slut. Och det är därför vi vinner serien, säger hon.

Linnea Bengtsson tycker att hon har haft en stor utveckling.

– Det har varit mer seriöst än tidigare och varje individ satsar. Vi har roligt och vill fortsätta utvecklas, vilket tränarna och laget har hjälpt till med. Det är bra att laget innehåller spelare i så många åldrar, säger hon.

Mats Egland tycker att de har haft en bra balans just åldersmässigt.

– Hälften av laget eller mer är i åldrarna 15-17 år. Vi har nog haft tre spelare som stannat från förra säsongen. Men vi har också fått in några rutinerade, äldre spelare som hjälpt de yngre till att prestera. Vi har en bra mix, inte bara yngre men också en handfull äldre, säger han.

Säsongen som startade sent och blev till en enkelserie läggs till handlingarna.

– Vi firar med att se fram emot nästa. Det blir klart tuffare men skönt att komma tillbaka till division 2, det känns som att vi hör hemma där. Och vi får se om vi kan sträva efter att ta oss upp till ettan igen, säger Mats Egland.