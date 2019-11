ÖA för 50 år sedan: Jerry Williams spelade på Parken – och nu väljer "porrmålarna" att träda fram

Jerry Williams spelade på Parken

I går kväll gästspelade Jerry Williams på Parken i Örnsköldsvik. Med sig hade han Yngve Forssells stora brassband. Som kronan på verket dansade go go-flickorna Minibirds in på scenen. Jerry sjöng sina vanliga ”öslåtar” plus några nya.

Jerry som egentligen har semester nu har alltså valt att tillbringa semestern på arbetsplatsen. I det här fallet Parkens scen. Tack för det! Ö-viks poppublik är minsann inte övergödda med gästspel av Jerrys kaliber.

I dagarna släpper för övrigt Jerry en ny LP: ”Dr. Williams & Mr. Dynamite”.

Krav på ökad kvinnlig representation

Vid ett möte i går om den blivande storkommunen i Örnsköldsvik kom krav upp om ökad kvinnlig representation i styrelser och nämnder. I dag är det endast 28 kvinnor bland de 290 ledamöterna i Ö-viksblockets åtta fullmäktigeförsamlingar.

– Vi har satt oss i sinnet att arbeta för ökad kvinnlig representation, men vi har inga överdrivna förväntningar, sa kvinnokommitténs ordförande, fru Anna Lisa Rudebeck.

Debatten blev tidvis hetsig. Bland annat hävdade Anund Hedberg att kvinnorna mest intresserar sig för ”lekparker, daghem och tvättstugor” i det kommunala livet.

”Porrmålarna” väljer att träda fram

De så kallade ”porrmålarna” som flera gånger åstadkommit skadegörelse på Centrumbiografen i Ö-vik samt på en kiosk och en preventivmedelsautomat träder nu fram. Det är evangeliesystrarna i Maranata, Elsa Johansson och Inga-May Riström från Luleå, som varit i Ö-vik och sprayat sina budskap. De har bland annat sprayat texten ”Sodom – Jesus kommer snart” på biografen där filmen ”Kärlekens språk” visas.

Systrarna förklarar att deras avsikt bara har varit att väcka folks sunda omdöme.