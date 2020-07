Ö-vikssonens tuffa pass – sprang fem mil på samma dag: "Tar lite konstiga utmaningar..."

08.00 på måndagsmorgonen satte 33-årige Johan Wagermark fart i sina löparskor i Åhus utanför Kristianstad. Framför sig hade han en milslång löptur på skånska skogsstigar.

11.00 gick nästa startskott. Samma procedur igen.

14.00? Ännu en mil skulle springas.

Wagermark – som ursprungligen är Ö-viksbo – bestämde sig nyligen för att genomföra en utmaning med "ultraintervaller".

– Nu när det inte är några lopp som körs, så har man liksom inget att sikta mot med sin löpning. Då får man göra sånt här för att utmana sig själv.

Idén fick han när han lyssnade på en podcast.

– Egentligen är tanken att man ska göra det här under 24 timmar och springa åtta mil, men jag pallar inte riktigt att springa på natten och förstöra sömnen... Så jag plockade bort de sista tre milen för att kunna göra det på en dag. Jag har familj och vill lägga tid på dem också, säger Wagermark.

Tid med familjen hade han också under måndagens utmaning. Milen sprang han var tredje timme, från det där 08.00-passet i början till den avslutande insatsen med start 20.00. Med ett tempo strax under sex minuter per kilometer fick han drygt två timmars andhämtning mellan varje pass.

– Jag har haft gott om tid att käka, umgås med familjen, jag har lekt med barnen, vilat ett tag... Det har varit smidigt. Jag har en foamroller som jag använt på vaderna, för att hålla igång cirkulationen, och det är bra att vara uppe och gå så att man inte stelnar.

Målbilden vid horisonten: Segerölen klockan 21.00.

– Känslan var go! Fjärde milen var tuffare än femte, då jag fick sällskap sista milen.

Hur känns kroppen dagen efter?

– Den känns ändå bra. Lite stel men det får bli en liten löptur i eftermiddag för att mjuka upp lite.

Vilken som blir nästa utmaning återstår att se. Johan Wagermark berättar att han och svärfar har kikat på ett koncept där en springer och en cyklar, och att man byter av varandra under loppet.

En målsättning i förlängningen är att springa maraton – och att bocka av Stockholm Marathon på under 3.32.

– Farsan (Håkan Boman) sprang Stockholm Marathon på den tiden när han var 28-29 år och nu vill han att jag ska slå honom.

Någon längre bakgrund som löpare har Johan Wagermark inte utan det är först de senaste månaderna som han har blivit biten ordentligt.

– Det är en enkel form av träning. Det är lätt att komma iväg, man behöver inte lägga någon resa på att komma till en träningsanläggning eller att åka till en bortamatch. Det är bara att fara ut och springa.

I Skåne är landskapsbilden flack, vilket gör att löpningen blir därefter.

– Det finns ingen backe så långt ögat kan nå. Det är skonsamt på så vis, man lägger sig på någon skogsstig och så är det bara att köra.

Det är långt från den kuperade terrängen i Höga Kusten – som Johan Wagermark också saknar efter sju år som skåning.

Dialekten har han i alla fall kvar.

– Är det någonting man har kvar så är det dialekten och Modohjärtat (skratt).