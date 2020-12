Ö-viksläkarens starka varning: ”Julen 2020 kommer inte att bli som någon annan tidigare – förbered er"

Det var en tuff vår för sjukhuspersonalen i Örnsköldsvik – att arbeta med en främmande sjukdom. Men om våren var en utmaning är det ingenting mot den situation som råder nu, enligt Lars Rocksén, läkare och ledamot på Sveriges Läkarförbund samt ordförande vid Ångermanlands läkarförening.

I ett inlägg på Facebook ger han sin bild om den tuffa situationen:

"Just nu sprids covid-19 på ett alarmerande sätt ute i befolkningen i Västernorrland. Situationen vi hade i våras är ingenting mot det vi har nu. När det var som värst i våras fick ca 200 per vecka positivt provsvar. Nu får ca 1 000 till 1 200 positivt provsvar varje vecka.", skriver han i inledningen av Facebookinlägget som under tisdagen hade 458 delningar.

Enligt Lars Rocksén så indikerar allt på att situationen är betydligt mycket värre nu.

– Mängden coronafall är mer än dubbelt så många än när det var som värst i våras. Spridningen är värre och bredare och det har verkligen exploderat på bara några veckor, säger Lars Rocksén som arbetar som narkosläkare på intensivvårdsavdelningen i Örnsköldsvik.

Det är fler som är sjuka nu och den som försöker bortförklara det är ute på fel spår, förklarar Rocksén och tillägger:

– Jag är oroad över situationen, vi är i början av den här expansionen av smittan som finns och personalen är redan nu hårt pressade. Vi vet konsekvenserna om det fort eskalerar, då kommer vi inte ha möjlighet att hjälpa alla som behöver vård.

Från alla delar av landet rapporteras att intensivvården snabbt håller på att använda all kapacitet.

I Facebookinlägget beskriver Rocksén sjukdomsbilden:

"Det är patienter som blir så sjuka att de behöver precis alla våra resurser för att överleva. Vi stoppar en slang ned i luftvägen på patienterna och använder en respirator för att få dem att andas. De får grova slangar i de största blodkärlen närmast hjärtat för att kunna ge läkemedel och vissa behöver även att vi renar blodet på konstgjord väg med dialys.

De får steroider för att lugna ned immunförsvaret, antibiotika för att bekämpa bakterier som tar chansen, blodförtunnande som minskar risken för stora blodproppar, läkemedel för att stärka hjärtat och hålla ihop blodkärlen."

Den medicinska behandlingen har dock utvecklats sedan den första vågen av pandemin.

– Det är en helt ny sjukdom som dessutom beter sig på ett sätt som inte liknar någon annan. Men nu när det gått 10 månader vet vi mer vilka signaler vi ska titta efter och vilka behandlingar vi ska använda.

Han berättar vidare att personalen nu kan hantera patienterna i ett tidigare skede.

– I flera fall lyckas vi så patienterna inte utvecklar den mer allvarliga formen av covid. Men jag ska också poängtera att vi i vissa fall inte ens klarar av det, säger Lars Rocksén.

Det blir en jul på ett otraditionellt sätt och det är viktigt att alla förstår det.

Vårdpersonalen tror sig nu veta att det är immunförsvarets svar på viruset som är en av anledningarna till att vissa i befolkningen drabbas hårdare än andra. Det gör att även unga, friska och helt utan tidigare riskfaktorer kan drabbas.

På IVA i Örnsköldsvik är det främst riskgrupperna som varit representerade. Det vill säga överviktiga patienter, de med högt blodtryck samt diabetiker. Och fler än män än kvinnor har behövt intensivvård.

Att patienterna dessutom är smittsamma gör att personalen måste hantera patienterna i en miljö där allt de tar i kan vara täckt av virus. Att klä in sig i skyddsutrustning och kontinuerligt tvätta sig med sprit har varit viktiga skyddsåtgärder, enligt Lars Rocksén.

– Det är svårt att jobba i en smittsam miljö där det finns ett virus som potentiellt är farligt. Det är en stor press, säger Lars Rocksén som tror det bara är en tidsfråga innan han själv blir smittad.

Lars Rocksén understryker att det här är allvar. Julen 2020 kommer inte att bli som någon annan tidigare. Börja förbereda er för det, uppmanar han.

– Det kommer att bli en annorlunda jul och det måste vi acceptera. Den som tror att vi ska dela ut julklappar runt granen får tänka om. Det blir en jul på ett otraditionellt sätt och det är viktigt att alla förstår det.

Om man tycker det är jobbigt att inte få göra allt man vill i december kan man tänka på den personal som jobbar under press, med allvarligt sjuka patienter i en smittsam miljö, menar narkosläkaren.

Men han tycker samtidigt det är viktigt att inte glömma bort de ensamma människorna.

– Många mår dåligt när de blir isolerade och därför är det extra viktigt att ta hand om dem. Man kan ändå träffas men på kloka sätt. Att ses på avstånd, utomhus och utan symptom. Att man följer rekommendationerna helt enkelt, säger Lars Rocksén.