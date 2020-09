Ö-viksbor på höstresa med STF till Borgafjäll: "Fantastisk utsikt"

Ett 30-tal personer anmälde sig till resan. Bussen vi åkte med kom från Abrahamssons buss med chaufför Mikael Strömgren bakom ratten. Vägvalet gick via Bredbyn till Hoting där lunchpaus och en överraskning väntade för deltagarna, då det ordnats med studiebesök på Ivars bilmuseum som grundades av Bilhandlaren Ivar Eriksson. En legandar inom bilhandeln.

Ankomst till Borgafjäll Snowcamp där fördelning av boenden utfördes. Deltagarna fick därefter fri tid för att checka in på sina boenden innan kvällens middag intogs på Johannas Fjällkrog. All förtäring under besöket i Borgafjäll intogs på Johannas fjällkrog. Restaurangen rekommenderas varmt. Restaurangen är byggd som en kåta där möjlighet finns för musik och dansunderhållning.

Efter frukost på fredagmorgon blev det busstransport till Klöverfjällets fot, cirka 700 meter över havet. Dagens vandringsmål var Klöverfjällstugan 900 m.ö.h. fem kilometer norr om SCA-byn. Leden är renoverad och nya spänger fanns över myrarna.

Efter 1 kilometers vandring öppnade sig kalfjället framför oss, sprakande av höstfärger. En brant stigning upp till 830 m.ö.h. kändes så mödosam att vi fick stanna och pusta regelbundet. Men då hinner man vända sig om och njuta av utsikten. Det tog nästan två timmar att vandra till stugan. Vädret var molnigt och blåsigt, cirka 10 grader på förmiddagen.

Senare mojnade vinden och solen tittade fram. Återfärden blev så skön att vi stannade ofta och fotograferade. Totalt 10 kilometer. Efter middagen fick vi besök av Mattias Kristoffersson, same, renskötare och robinsondeltagare, född och uppvuxen i Borgafjäll som berättade om sitt liv som renskötare samt svarade på frågor av deltagarna.

Lördagmorgon hade vi tur då regnet passerat under natten. Väderprognosen hotade med regn på eftermiddagen. Efter frukost avgick bussen mot Sutme drygt 10 kilometer från Borgafjäll. Alla ville gå till Sutme, ett övergivet sydsamiskt vår- och höstviste 1,5 kilometer norr om landsvägen.

Här började också vandringen med en rejäl stigning på 200 meter. Samma teknik, pusta sig uppför. En fotorast i vackert belägna samevistet, sen fortsatte vi åt nordväst, följde Slipstickleden till Klimpfjäll i cirka 1,5 kilometer, sen valde vi att gå längs en vinterled i en slinga upp på kalfjället.

Nu kom solen fram och det blev fint väder. Uppe på kalfjället kom vi till en större bäck där vi valde att inta lunch. Vandringen gick vidare högre upp på kalfjället och utsikten blev fantastisk. Målet med vandringen var att ta sig till Storviken men vädret gjorde att vi valde att vika ner tillbaka mot Sutme. Totalt blev dagens vandring cirka 7,5 kilometer. Turen var med oss då under bussfärden tillbaka kom regnet.

Efter middagen kom författaren av två böcker om Borgafjäll, Susanne Lindqvist på besök. Hon har skrivit bland annat en bok om vandringsleder i södra lapplandsfjällen tillsammans med BerthOlof Brännström. Den är relativt nyutkommen. Hon berättade lite om hur och varför boken kom till. Deltagarna fick ställa frågor.

Avslutningsdagen söndag fick varje deltagare själva ge sig ut på vandring efter frukost. Förslag på vandringar fanns och några valde att gå till Björnfallet några kilometer från hotellet i Borgafjäll. Efter utcheckning från boenden blev det dags för avslutningslunch hos Johanna på fjällkrogen.

Avfärden tillbaka mot Örnsköldsvik gick via Åsele där rast intogs. Väl åter hemma är förväntan hög inför höstresan 2021 som troligtvis går av stapeln till Edsåsdalen i Jämtland.

Jörgen Hållberg & Jan Lindmark