Ö-viksbon sköt Löven till elitserien – berättar om resan och rivalen Modo: "Måste bli bättre"

Det är 21 år sedan Björklöven avancerade till högsta serien senast. Då hette hjälten Johan Boman och han ser tillbaka på säsongen med mycket glädje.

– Det var ju fantastiskt att vi lyckades, det är ju inte så enkelt. Det är en lång väg att vandra, säger Johan Boman.

Det är den 12 april 2000 och det står 1–1 mellan Björklöven och Timrå den nionde omgången av kvalserien. 5,59 in i tredje perioden kommer Lars Briell med puck bakom målet och försöker lägga in den vid första stolpen. Timråmålvakten Boo Ahl hinner dit, men får inte kontroll på pucken. Då vräker sig Johan Boman fram, kommer runt Ahl och får klubbspetsen på pucken som letar sig in. Umeå ishall exploderar och Johan Boman höjer armarna i skyn och jublar mot läktaren. Strax därpå blir han nedbrottad på isen av sina lagkamrater.

Trots att Timrå ligger på och skapar flera heta lägen kan Björklöven hålla 2–1, ett resultat som innebär att laget är klart för elitserien 2000/2001.

– Jag minns att det var ett härligt tryck i hallen, det var många som sprang ut på isen och sådär, så det var väldigt kul att det var på hemmaplan vi lyckades säkra det. Det var en fantastisk säsong på alla sätt, säger Johan Boman.

Han minns en säsong där laget kom samman på ett fint sätt samtidigt som lagets framstående spelare klev fram.

– John Slettvoll kom in ny inför det året och vi fick ihop gruppen bra och vi var bra från början och egentligen hela säsongen. Vi var väldigt jämna vill jag minnas, säger Boman och fortsätter:

– Vi var flera som hade spelat i laget ganska länge så vi var en solid trupp. Vi låg rätt bra i ålder också så vi hade ett jämnt och bra lag med duktiga matchvinnare som Sasja (Alexander Beljavskij) och Petter Sandström till exempel.

Vad gjorde att ni tog klivet den gången?

– Vi hade ju ett homogent lag och som jag nämnde, en bra målvakt tillsammans med att vi var ett samkört lag som lyckades pricka formen helt enkelt.

Johan Boman fick sin hockeyfostran i Tegs SK och gick till Björklöven säsongen 93/94 när laget spelade i elitserien. Han spelade sedan med laget under åtta säsonger och var med att gå upp i elitserien två gånger – sista gången 2000.

Björklöven fick det dock tufft i högsta serien och åkte ut efter en säsong. Då lämnade Johan Boman Umeå för spel i Europa.

Nu bor han i Örnsköldsvik sedan 16 år tillbaka och har sedan dess jobbat i olika roller på företagsmarknad, Mittmedia, numera Bonnier News Local.

Som Ö-viksbo, men lövare i åtta år, så är Boman mycket diplomatisk när han får frågan om sina sympatier.

– Det är klart att det är jättekul när det går bra för Björklöven och Modo. Särskilt när man har anknytning till båda på ett sätt. Jag har bott länge i Ö-vik och har spelat för Björklöven under flera säsonger så det var en speciell match att följa i den Hockeyallsvenska finalen förra säsongen. Inramningen i A3 Arena var fantastisk, men tyvärr blev det bara två matcher innan pandemin gjorde så att säsongen ställdes in, säger Johan Boman.

Men den här säsongen har det gått tyngre för båda lagen, framför allt Modo. Hur ser du på lagens olika resor sedan dess?

– Björklöven fick en bra start, men har en jobbigare period bakom sig. De behöver hitta tillbaka till den fina formen från förra säsongen. Modo är inne i en riktigt tuff säsong och måste bli bättre för att kunna utmana högre upp i tabellen.

Vilket lag hejar du på då?

– Haha, jag förstod att frågan skulle komma! Jag kan säga såhär, jag önskar naturligtvis att det går bra för båda lagen, sen är det klart att hjärtat klappar extra för Björklöven, så är det. Men jag skulle verkligen önska att båda lagen spelar i SHL, det vore toppen för Norrlandshockeyn.

Du har tagit steget upp till elitserien två gånger. Vad krävs det för att avancera?

– Pricka formen i en kvalserie. Att man är som bäst när det verkligen gäller.

Emma Klöfver/VK