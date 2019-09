Ö-viks dansförening fyller ett år – Ulrika Nyström: "Jag lever verkligen för dessa kurser"

Varje torsdagskväll fylls IOGT-NTO:s lokaler i centrala Örnsköldsvik av ett gäng glada dansare. På schemat står tre timmar Lindy hop – en swingdans från 20-talets New York.

Just i dag är det dock fredag, och lokalen ekar tom. Bortsett från Ulrika Nyström.

– Ja, det är alltså här vi brukar hålla till, säger hon.

I september i fjol grundade hon Öviks dansförening tillsammans med några vänner. Sedan dess erbjuder de kurser i Lindy hop varje torsdag under tio veckor på hösten, och tio veckor på våren.

Då och då kommer också olika instick av andra dansformer, så som West Coast Swing och Blues.

– Lindy hop är ett väldigt hårt pass, men man märker det inte. Det känns aldrig jobbigt. Men man gör det till vad man vill. Har man en knäskada kan man ta det lite lugnare, säger hon:

– Lindy hopen är dock alltid glad och lekfull!

Ulrika fann själv dansformen 2013 när hon sökte en ny motionsform. Hon tyckte inte om att jogga och aerobics var inte heller särskilt roligt.

– Jag och min bror bestämde oss för att prova salsa. Vi hade dansat en termin ihop när ett Lindy hop-tillfälle helt plötsligt kom till Örnsköldsvik. Jag fastnade direkt.

Lindy hop fanns på den tiden bara i Umeå – inte i Örnsköldsvik – och Ulrika var därför tvungen att ta bilen upp varje gång hon ville dansa.

Det var delvis därför hon bestämde sig för att anordna egna grundkurser i Lindy hop i hemstaden år 2016.

– Jag fick hjälp av mina vänner, och en av de som gick min första kurs är min bästa vän i dag. Jag lever verkligen för dessa kurser. Jag skulle kunna göra det hela dagarna.

– Jag upptäckte tidigt att många människor är ensamma; skilda eller utan familj. Dansen kan göra att man får en familj. Det vill jag fortsätta verka för här i Ö-vik, där det inte har funnits så mycket dans tidigare.

Grundkurserna ledde till fortsättningskurser – och till sist bildade vännerna en helt ny dansförening i fjol.

– Jag var rädd för att göra business av min passion. Man har ju hört att det ska vara svårt att ha företag och tänk om företaget inte skulle klara sig? Då förstör jag det roligaste jag har.

– Jag tror att det var klokt. Nu är jag en av alla andra. Vi ger av det vi kan och hjälps åt, och det känns jätterätt. Vi gör det ideellt för att människor ska må bra.

Torsdagskvällarna är uppdelade i tre delar. Vid klockan sex börjar grundkursen som pågår i en timme. Klockan sju får sedan vem som helst – medlem eller inte – prova på dansformen.

Vid åtta är det sedan dags för fortsättningskursen.

– Några är med på allt. Då dansar de i tre timmar.

Vad händer härnäst för dansföreningen?

– Vi planerar just nu ett ettårsfirande i slutet av säsongen. Men innan dess ska vi anordna en garanterat lekfull kurs i Lindy hop den 28 och 29 september med EM-bronsmedaljörerna och syskonen Viktor och Wilma Edlund från Umeå som instruktörer.

– Och på lördagskvällen blir det Dansfest på Sliperiet.

Efter ungefär en timme in i intervjun får Ulrika ett sms från Sandra Nylander – som också är medlem i föreningen. Hon har precis slutat jobbet och erbjuder sig att svänga förbi för att visa hur Lindy hop går till.

Ulrika slår på en av sina favoritlåtar – "All That Meat and No Potatoes" med Louis Armstrong – och tillsammans ger de sig ut på golvet.

Och med tanke på det stora leendet på bådas läppar, kan man lugnt säga att båda två har hittat helt rätt motionsform.