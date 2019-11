Ö-vik gästades av Katie Thiroux – jazztjejen med DET!

Katie Thiroux föddes i Kanada för 28 år sedan men bor nu i Los Angeles. Hon kommer från en musikalisk familj, började tidigt att spela fiol, men gick redan i åttaårsåldern över till kontrabas. I tonåren började hon studera sång för jazzvokalisten Thierney Sutton.

Bland många utmärkelser hon fått märks "Shelly Manne New Talent" av Los Angeles Jazz Society. Under några år ägnade hon sig åt undervisning vid Berklee International School i Quito, Ecuador. I samband med sin ganska sena skivdebut, "Introducing Katie Thiroux", 2015 var Katie semifinalist i en Thelonious Monk-tävling. Hennes debutalbum har fått många fina lovord som "Top 5 Debut Records of the Year". En ny stjärna var född på jazzhimlen!

I trion ingår trumslagaren Matt Witek, som också kommer från USA. Han har bland annat funnits med i Jeff Hamilton Big Band och spelar lika utsökt i storband som i en liten trio! Från Danmark kommer Martin Schack, en fantastisk pianist, som kompat så gott som alla de stora danska artisterna, som exempelvis Sinne Eeg, som gästade Perdido Jazz & Blues i april 2018.

Trion inledde med den härliga 50-talslåten "If I Were a Bell", där stort utrymme lämnades för sköna soloprestationer från både Katie och Martin. Katie behärskar helt suveränt att sjunga samtidigt som hon spelar. Hon hanterar basen så kraftfullt, så man kan inte förstå, att fingertopparna håller! Martins flyhänta spel på flygelns tangenter lämnar ingen oberörd. Alla tre är mästare på improvisationer och håller kontakt med varandra med små nickar och leenden. Helheten är oklanderlig!

Från senaste plattan, "Off Beat", hämtades låten "When Lights Are Low", där Matt verkligen visade sig som trumvirtuos. Varma applåder och glada tillrop hördes allt som oftast från den generösa publiken och taggade trion till sitt allra bästa spelhumör.

Katie beundrar Ella Fitzgerald väldigt mycket. Som en värdig avslutning hyllades Ella med att åhörarna fick avnjuta Frank Fosters "Shiny Stockings". En gång framförd av Ella tillsammans med Count Basie Orchestra.

Bengt Ferm

Näraskribent