O-ringen avslutad – så placerade sig Ångermanlands löpare i totalen

D21 Elit, 9,560 m, 62 deltagare:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), 4:11:52, 2) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering (SWE), +33:01, 3) Johanna Öberg, OK Linné (SWE), +35:16.

H21 Elit, 11,320 m, 61 deltagare:

1) Ruslan Glebov, OK Ravinen (SWE), 4:29:25, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +1:56, 3) Albin Ridefelt, OK Linné (SWE), +3:37.

D20 Elit, 7,140 m, 78 deltagare:

1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna (SWE), 3:49:48, 2) Anine Lome, Hamar OK (NOR), +2:31, 3) Victoria Bjørnstad, IFK Göteborg Orientering (SWE), +5:11.

H20 Elit, 8,630 m, 101 deltagare:

1) Axel Granqvist, OK Ravinen (SWE), 3:58:15, 2) August Mollén, OK Denseln (SWE), +2:50, 3) Aston Key, Spurposting Australia (AUS), +4:04, 73) Simon Dahlberg, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:30:31.

D18 Elit, 6,010 m, 103 deltagare:

1) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), 3:15:52, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK (SWE), +10:30, 3) Jenny Baklid, Konnerud IL (NOR), +11:14, 31) Tilde Engberg, Härnösands OK (SWE), +54:55, Amelie Josefsson, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

H18 Elit, 6,960 m, 108 deltagare:

1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK (SWE), 2:54:48, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK (SWE), +4:46, 3) Søren Thrane Ødum, IFK Göteborg Orientering (SWE), +13:30, 8) Benjamin Näslund, Skogslöparna (SWE), +27:04, 75) Isak Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:15:25.

D21 Lång, 7,890 m, 43 deltagare:

27) Anna Linnea Adele Olofsson, Härnösands OK (SWE), +1:43:24.

H21 Lång, 10,400 m, 111 deltagare:

42) Hugo Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:17:54.

D21, 6,340 m, 131 deltagare:

109) Louise Hane, OK Nolaskogsarna (SWE), +3:03:50.

H21-1, 8,080 m, 113 deltagare:

53) Arvid Strandberg, Skogslöparna (SWE), +1:27:49, 75) Anton Strandberg, do, +2:08:11, 91) Emanuel Näslund, do, +3:13:32, 98) Erik Österberg, do, +4:26:37.

D21 Kort-2, 4,280 m, 126 deltagare:

7) Malin Anna Andersson, OK Nolaskogsarna (SWE), +31:55, 34) Hanna Strandberg, Skogslöparna (SWE), +1:04:36.

H21 Kort-2, 5,970 m, 139 deltagare:

71) Per Sundholm, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:57:40.

D20, 4,850 m, 81 deltagare:

64) Evelina Söderlund, Skogslöparna (SWE), +3:55:26.

H17-20 Kort, 4,910 m, 49 deltagare:

32) Melker Eklund, OK Nolaskogsarna (SWE), +3:00:52.

H18, 6,070 m, 186 deltagare:

108) Seth Borglund, Härnösands OK (SWE), +1:29:30.

D16 Kort, 3,680 m, 32 deltagare:

28) Ylva Thorén, Örnsköldsviks OK (SWE), +7:03:18.

D15, 4,010 m, 180 deltagare:

16) Nora Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +29:43, 52) Elsa Lindahl, Härnösands OK (SWE), +56:55, 79) Elin Näslund, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:07:23, 88) Elmina Molin, Härnösands OK (SWE), +1:13:45, 142) Hanny Edström, do, +2:09:21, Nora Engström, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat.

H15, 4,860 m, 191 deltagare:

38) Marcus Nilsson, Skogslöparna (SWE), +41:50, 90) Erik Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:17:57, 143) Jonatan Hälldal, Skogslöparna (SWE), +2:08:13, 150) Filip Nordström, do, +2:26:20.

D14, 3,670 m, 162 deltagare:

40) Alice Rytterstedt, Skogslöparna (SWE), +36:50, 88) Clara Nordström, do, +1:17:24, 123) Alva Perbo, do, +2:07:09, 144) Cornelia Hörnquist, Örnsköldsviks OK (SWE), +4:18:18.

H14, 3,670 m, 196 deltagare:

33) Sixten Persson, Skogslöparna (SWE), +40:00, 140) Viktor Öhman, do, +1:56:57, Nils Engberg, Härnösands OK (SWE), Felstämplat.

D13, 3,670 m, 171 deltagare:

70) Liv Pauler, Skogslöparna (SWE), +1:05:42, 71) Ellen Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:06:08, 112) Linnea Björklund, Skogslöparna (SWE), +1:47:25, 131) Linnea Sjöberg, OK Branten (SWE), +2:28:54, 144) Rakel Rahm, Härnösands OK (SWE), +3:08:21, Julina Nyström, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat, Ingrid Molin, Härnösands OK (SWE), Felstämplat.

H13, 3,670 m, 183 deltagare:

11) Liam Hälldal, Skogslöparna (SWE), +20:30, 119) Joel Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:45:15.

D12, 3,020 m, 173 deltagare:

5) Signe Forsberg, Skogslöparna (SWE), +14:18, 9) Tindra Rytterstedt, do, +16:56, 26) Hanna Woxlin, do, +30:56.

H12, 3,020 m, 157 deltagare:

8) Martin Nilsson, Skogslöparna (SWE), +10:25, 16) Eskil Engberg, Härnösands OK (SWE), +23:48, 39) Jakob Engström, do, +37:21, 43) Felix Öhman, Skogslöparna (SWE), +40:58.

D11, 2,940 m, 159 deltagare:

1) Ida Pauler, Skogslöparna (SWE), 1:56:29, 87) Delisia Nyström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:46:07, 123) Felicia Aspnäs-Ferm, Sidensjö IK (SWE), +3:00:59.

H11, 2,940 m, 152 deltagare:

57) Elmer Nordlander, Härnösands OK (SWE), +1:15:33, 82) Ture Nordgren, do, +1:42:24, Sixten Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

D10, 2,160 m, 175 deltagare:

55) Stina Persson, Skogslöparna (SWE), +43:54.

H10, 2,160 m, 225 deltagare:

9) Jonathan Engström, Härnösands OK (SWE), +8:20, 90) Edvin Wester, Skogslöparna (SWE), +49:29, 116) Arvid Nordström, do, +1:07:22, 144) Ture Forsberg, do, +1:32:17, Hilding Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

D35 Kort, 3,800 m, 91 deltagare:

70) Ulrica Aspnäs, Sidensjö IK (SWE), +2:27:19.

H35 Kort, 5,430 m, 141 deltagare:

47) Per Molin, Härnösands OK (SWE), +1:22:10.

D40, 4,350 m, 80 deltagare:

17) Helena Forsberg, Skogslöparna (SWE), +26:40, 55) Marie-Louise Engberg, Härnösands OK (SWE), +1:50:02, 68) Iza Anundborg, Sidensjö IK (SWE), +3:25:13.

H40, 6,590 m, 118 deltagare:

6) Börje Pauler, Skogslöparna (SWE), +18:20, 11) Stefan Sjölund, do, +24:48.

D40 Kort, 3,490 m, 197 deltagare:

8) Karin Arvidsson, Skogslöparna (SWE), +13:27, 21) Åsa Pauler, do, +19:58, 33) Karin Persson, do, +31:27, 71) Monika Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +52:48, 101) Louise Woxlin, Skogslöparna (SWE), +1:13:43, 111) Sarah Djärv, Härnösands OK (SWE), +1:25:22, 149) Lina Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), +2:12:04.

H40 Kort-2, 4,710 m, 106 deltagare:

19) Kristofer Wester, Skogslöparna (SWE), +40:32, 35) Mattias Persson, do, +1:02:00, 81) Emil Edebo, Härnösands OK (SWE), +2:29:20, 87) David Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), +2:56:58, 89) Johan Ferm, do, +3:03:45, 97) Mattias Nordlander, Härnösands OK (SWE), +5:29:53, Magnus Nordgren, do, Felstämplat.

H45-1, 6,020 m, 118 deltagare:

30) Jonas Hälldal, Skogslöparna (SWE), +54:37, 39) Mathias Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:02:54, 58) Per Edström, Härnösands OK (SWE), +1:26:42.

D45 Kort-2, 3,410 m, 101 deltagare:

10) Susanna Edström, Härnösands OK (SWE), +27:50, 24) Monica Sjöberg, OK Branten (SWE), +1:07:17, 70) Yvonne Näslund, Skogslöparna (SWE), +2:04:48.

H45 Kort-2, 4,300 m, 143 deltagare:

8) Oskar Forsberg, Skogslöparna (SWE), +19:05, 32) Jens Westin, do, +48:16, 45) Mathias Björklund, do, +1:02:51, 49) Peter Woxlin, do, +1:03:48, 106) Björn Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:12:09, 124) Hans Nordström, Skogslöparna (SWE), +3:26:12, Johan Engström, Härnösands OK (SWE), Felstämplat, Johan Eklund, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat, Thomas Nordström, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

D50, 3,890 m, 137 deltagare:

114) Marita Söderlind, Örnsköldsviks OK (SWE), +3:09:40.

H50-1, 5,580 m, 132 deltagare:

23) Jörgen Nylén, OK Nolaskogsarna (SWE), +37:27, 27) Sören Petersson, do, +43:51, 32) Rune Lindström, do, +52:14, 93) Ulf Lindahl, Härnösands OK (SWE), +2:15:28.

D50 Kort, 3,070 m, 141 deltagare:

35) Anna-Lena Lindström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:00:28, 69) Victoria Carlsson, Skogslöparna (SWE), +1:35:17.

H50 Kort-2, 4,180 m, 120 deltagare:

24) Torgny Näslund, Skogslöparna (SWE), +35:23, 31) Per-Johan Josefsson, do, +44:10, 38) Clas Engström, OK Nolaskogsarna (SWE), +50:15, 47) Jan Åhlund, do, +53:44, 55) Magnus Sjöberg, OK Branten (SWE), +1:05:30, 58) Kristofer Öhman, Skogslöparna (SWE), +1:08:44, 77) Mikael Nilsson, do, +1:30:39, 109) Ulf Kinert, do, +4:19:30.

D60, 3,430 m, 71 deltagare:

9) Kerstin Caap Hällgren, Härnösands OK (SWE), +38:56, 16) Gudrun Wegeland, OK Nolaskogsarna (SWE), +47:12, 51) Birgitta Strandberg, Skogslöparna (SWE), +1:52:19.

H60 Kort, 3,670 m, 98 deltagare:

26) Lennart Strandberg, Skogslöparna (SWE), +52:42, 37) Leif Strandberg, do, +1:09:25.

H70, 3,480 m, 88 deltagare:

61) Jan-Erik Sundholm, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:21:29.

H70 Kort, 2,730 m, 102 deltagare:

41) Lennart Korén, OK Branten (SWE), +1:04:29.

D21 Motion, 4,520 m, 52 deltagare:

31) Charlotte Blomqvist, OK Nolaskogsarna (SWE), +3:09:10.

D40 Motion, 3,800 m, 97 deltagare:

30) Jenny Öhman, Skogslöparna (SWE), +1:21:01, 42) Marlene Hälldal, do, +1:43:38, 70) Susanne Bylund, do, +3:00:01.

D45 Motion, 3,510 m, 106 deltagare:

39) Therese Rahm, Härnösands OK (SWE), +1:38:40, 65) Kristina Perbo, Skogslöparna (SWE), +2:36:15.

H45 Motion, 4,260 m, 79 deltagare:

24) Sverker Rytterstedt, Skogslöparna (SWE), +1:30:37, 41) Lars Rahm, Härnösands OK (SWE), +2:17:56.

D50 Motion, 3,230 m, 75 deltagare:

8) Anne-Marie Strömsten, Härnösands OK (SWE), +20:58, 41) Susanne Mikaelsson, Husums IF OK (SWE), +1:23:11.

H50 Motion, 4,110 m, 56 deltagare:

47) Ulf Strömberg, Örnsköldsviks OK (SWE), +6:57:52.

H60 Motion, 3,510 m, 24 deltagare:

2) Jan Lindström, Örnsköldsviks OK (SWE), +3:01, 15) Jan Söderberg, do, +2:31:26.

U1, 2,010 m, 230 deltagare:

121) Ruben Rahm, Härnösands OK (SWE), +55:43, 185) Ellen Fällström, Skogslöparna (SWE), +1:45:06.

U2, 2,160 m, 223 deltagare:

16) Lukas Sjöberg, OK Branten (SWE), +40:38, 58) Elsa Woxlin, Skogslöparna (SWE), +1:10:53, 63) Sally Arvidsson, do, +1:13:41, 67) Emma Perbo, do, +1:14:50, 110) Stina Engberg, Härnösands OK (SWE), +1:36:10, 137) Emma Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:52:49.

Inskolning, 1,750 m, 140 deltagare:

Filip Aspnäs-Ferm, Sidensjö IK (SWE), Godkänd.

Svår 5,0, 4,760 m, 58 deltagare:

51) Anette Åhlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +4:41:28.

Medelsvår 6,0, 5,740 m, 37 deltagare:

13) Linus Dahlberg, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:38:30.

Medelsvår 2,5, 2,350 m, 33 deltagare:

3) Cecilia Fällström, Skogslöparna (SWE), +43:13.

Lätt 3,5, 3,210 m, 84 deltagare:

10) Karin Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +37:47.

Lätt 2,5, 2,390 m, 49 deltagare:

16) Gudrun Pauler, Skogslöparna (SWE), +1:27:18.

3-dagars-Svår 5,0, 4,760 m, 76 deltagare:

49) Emelie Wiberg, Skogslöparna (SWE), +1:33:27.

3-dagars-Svår 3,5, 3,590 m, 54 deltagare:

20) Per Sundin, Skogslöparna (SWE), +44:01, 41) Mats Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:28:16, 45) Ulla-Britt Sundin, Skogslöparna (SWE), +2:02:39.

3-dagars-Medelsvår 5,0, 4,860 m, 58 deltagare:

33) Matteus Westin, Lugnviks IF (SWE), +1:48:50.

3-dagars-Medelsvår 3,3, 3,060 m, 98 deltagare:

33) Lillemor Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +57:29, 39) Lisa Nilsson, do, +1:03:46, 42) Marcus Selin, Örnsköldsviks OK (SWE), +1:12:52, 68) Elina Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:22:01, 85) Vivianne Edblom, Örnsköldsviks OK (SWE), +3:37:58.

3-dagars-Lätt 2,5, 2,390 m, 40 deltagare:

25) Elsa Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:28:39.

MTBO D16, 10,780 m, 5 deltagare:

3) Nova Anundborg, Sidensjö IK (SWE), +35:43.

MTBO H14, 7,870 m, 10 deltagare:

Titan Anundborg, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

MTBO D12, 4,760 m, 1 deltagare:

1) Theia Anundborg, Sidensjö IK (SWE), 3:31:52.

MTBO D40, 16,100 m, 14 deltagare:

Christina Josefsson, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

MTBO H60, 13,570 m, 34 deltagare:

21) Eero Niemi, Skogslöparna (SWE), +1:57:41.