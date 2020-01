”O Helga natt” höjdpunkt på trettondagsafton i Köpmanholmen

Konserten stegrades gradvis under kvällen och efter att Caroline & Robert Sedin sjungit Tommy Körbergs ”Stad i ljus” och Malena Ernmans ”Counting Miracles” kom kvällens höjdpunkt ”O Helga Natt” som final. Folk strömmade fram till pianisten Ida Linné och sångarparet Caroline och Robert Sedin och delade ut lovord, kramar och omfamningar. En mycket rörd Robert Sedin som tömt ut precis allt han hade i de höga tonerna strålade lika klart som aftonstjärnan som ledde de tre vise männen till Betlehem.

Lite i skymundan hamnade kyrkoherde Lindha Grimmel vars andakt just handlade om de tre vice männen vilka enligt legenden hette Kasper, Melker och Balthasar. Med Lindha Grimells lyhördhet i andakten blev det en fin övergång mellan första och andra setet av Trio of Joys konsert.

Konserten som omfattade tretton sånger inleddes med ”Jul, jul strålande jul”. Den liksom ett flertal andra sånger har Peter Jöback gjort kända. Kärleken är den starkaste kraften av alla och allra mest kom det i uttryck i ”When you tell the world you’re mine” som Björn Skifs och Agnes Carlsson sjöng på Daniels och Victorias bröllop 2010.

Elvis Presley kan man knappast gå förbi i juletider. Trio of Joy valde ”The wonder of you” som Elvis ofta tog med I sina konserter. Just ”Gå inte förbi” är en ständigt återkommande sång i Trio of Joys konserter. Det beror förmodligen på att de har tagit så stort intryck av Peter Jöbacks sångröst.

Trio of Joy har gjort intryck med stilren och smakfull musik som ofta hämtas från musicals. Så stora att det blir spännande att följa dem i kommande konserter under 2020.

Kjell Larsson

Näraskribent