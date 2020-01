Nytt rekord för Modo – så mycket tjänade klubben på gratismatchen

Vi har tidigare berättat om det koncept som Modo (och många andra klubbar för den delen) använt sig av i några säsongers tid nu – "enkronasmatchen". Det innebär en match med gratis inträde där företag och privatpersoner går in med en viss summa per åskådare.

Förra säsongen fick Modo in drygt 125 kronor per åskådare när laget mötte Karlskrona i slutet av januari. 6375 personer valde då att lösa biljett till matchen.

När BIK Karlskoga gästade Fjällräven Center i onsdags var det dags för enkronasmatch på nytt – och den här gången var det både fler som såg matchen och fler som stöttade ekonomiskt än tidigare.

"Summan per åskådare i matchen landade på hela 142 kronor och 85 öre tack vare alla som var med och bidrog. Vi slog därmed rekord i både antal personer och företag, den totala summan per åskådare samt åskådare i matchen på plats i Fjällräven Center", skriver klubben på sin hemsida.

6752 åskådare var på plats. Några snabba knapptryckningar på kalkylatorn gör gällande att Modo totalt drog in drygt 964 000 kronor i och med detta – och då är ju all typ av försäljning i arenan under matchkvällen inte medräknad heller.