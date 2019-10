Nytt rekord för Härnö Trail – 900 deltagare anmälda: "Det är sensationellt"

Det närmar sig den fjärde upplagan av natursköna Härnö Trail. Loppet har slagit deltagarrekord på rekord sedan starten. Och årets event är inget undantag. Under onsdagen var över 900 personer anmälda – förra året vid samma tidpunkt hade loppet 740 anmälda.

– Och det brukar komma in fler anmälningar fram till starten, och omkring 50 anmälningar samma morgon. Då är vi uppe i 1 000 deltagare och det är sensationellt, säger tävlingsledaren Per Edström.

I år bjuder Härnö Trail på flera nyheter. Tidigare år har det funnits två sträckor, en på nio kilometer och det långa loppet på 21 kilometer.

– Vi har infört en mellanbana på 14 kilometer för att fler ska få chansen till upplevelsen. Vi har också kortat den kortaste distansen från nio till sju kilometer, säger Per Edström.

De allra flesta anmälningarna finns i den längsta distansen, som hade över 400 deltagare under onsdagen.

Under året består en planeringsgrupp för Härnö Trail på omkring tio personer. Under tävlingsdagen är det omkring 100 funktionärer som är med i arrangemanget.

– Ett framgångskoncept för oss är att vi har 50 funktionärer runt banan som bara är där för att heja på deltagarna. Det är bara vi som har det konceptet och där sticker vi ut bland andra lopp, säger Per Edström.

De glada hejarfunktionärerna har uppskattats under tidigare upplagor.

– I varje utvärdering har vi fått beröm för det här, att alltid när det varit jobbigt har en ny person stått och hejat på. Vi satsar på glädje och naturupplevelser, säger Per Edström.

Han vill också framhålla att evenemanget strävar efter hållbarhet och därför har sökt och fått certifieringen Miljömärkt Event. Det är inte jättemånga evenemang som har den, bland andra finns O-ringen och Fjällmaraton i Åre.

– Det kostar lite extra och det kommer långa kravlistor som skärps för varje år. Men vi vill verkligen göra ett statement för klimat och miljö eftersom vi tycker att det är viktigt, säger Per Edström.

Det betyder bland annat att inga plastprodukter finns varken runt om på kontroller eller någon annanstans på området under Härnö Trail.

– All mat och allt som deltagarna får vid kontroller är ekologiska. Vi sätter in bussar från tågstationen och simhallen och uppmanar till samåkning, säger Per Edström.

Andra nyheter är att Engströms Bakery and Deli sätter upp sin restaurang på området. Scouterna kommer vara på plats för att steka kolbullar, fixa kaffe och hamburgare.

För intresserade och nyfikna har Per Edström tips på två utsiktspunkter både för loppet och naturupplevelsen.

– Topparna på Speckstaberget och Örsjöberget är bra ställen att heja på, och för utsiktens skull.

Väderprognosen ser ut att bjuda till med uppehåll på lördag, och kanske även lite sol.

– Vi brukar ha tur med vädret, säger Per Edström.