Nysäter Wind bedrövade över mordförsöket i Viksjö – vd Per Nordlund: "En chockartad händelse"

Nysäter Wind är byggherre till det stora vindkraftsprojektet i Viksjö – ett bygge som drabbas av en mängd bakslag och nu även ett våldsbrott.

Stugan där skjutningen, natten mot tisdag, ägde rum hyrs av en underentreprenör och polisen söker nu efter flera förövare till våldsbrottet.

– Vi har varit i kontakt med polisen, men de säger inte så mycket av utredningstekniska skäl, säger Per Nordlund.

Nordlund berättar att det för närvarande arbetar 600 personer i vindkraftsprojektet och att huvudentreprenören Nordex gör bakgrundskontroller vid sina anställningar.

– Vad vi vet just nu är att den hyrda stugan kan kopplas till vindkraftsprojektet. Om de inblandade i skjutningen gör det har vi ännu ingen information om, säger Per Nordlund.

Enligt polisen arbetar mannen som sköts i benen i Viksjö åt vindkraftbygget, men ska inte komma komma från länet. Det finns heller inga identifierade gärningsmän i nuläget.

Ingen koppling till den skottskadade mannens arbete har gjorts. Det finns, enligt polisen, inget som tyder på att det har med det att göra i dagsläget.

– Det är bedrövligt att det här händer nu. Arbetet med vindkraftprojektet går bra nu och vi har rest sex torn. Senare under hösten ska vi koppla in oss på elnätet, säger Per Nordlund, vd Nysäter Wind.