Nye Modobackens närmast osannolika statistik: "Är kanske för snäll..."

Örnsköldsviks Allehanda var först med att berätta om Modo Hockeys intresse för 24-årige Pontus Näsén i slutet på april. En dryg vecka senare var övergången ett faktum och Modo hämtar den högerfattade backen från IK Oskarshamn i SHL.

Under säsongen som gick var det både upp och ner för Näsén. Under hösten var han en given del av IKO:s backbesättning och levererade även offensivt med jämna mellanrum.

Det ledde hela vägen till Tre Kronor, som han debuterade för i Karjala Cup i november.

Sedan blev det – som han själv säger – "soppatorsk".

– Det är svårt att beskriva säsongen egentligen, det var rentav konstigt. Från att det gick så bra i början, till att det dalade så pass mycket på slutet, säger Näsén och fortsätter:

– Det gick bra fram till landslagsspelet, sedan blev det lite soppatorsk mentalt. Vi spelade inte bra där heller (Oskarshamn var inne i en lång förlustsvit) och jag blev utkonkurrerad. Min spelstil passade kanske inte riktigt med hur vi låg till i serien.

Hur skulle du beskriva din spelstil?

– Man hatar att beskriva sig själv (skratt). Men jag är väl en back som gillar att ha pucken och hålla i den och slå bra passningar. Jag tycker om att spela powerplay också.

Han har gjort en imponerande resa, Pontus Näsén. Efter sin juniortid hemma i Mora hamnade han i Malung i division 2 för fem år sedan. Därefter tog han sig till SHL på bara tre år, via spel med Arboga och Vimmerby i hockeyettan.

Nu blir det spel med Modo i hockeyallsvenskan, en serie som han bara har åtta matchers erfarenhet ifrån. Detta tack vare en kort utlåning till Mora den gångna säsongen.

– Jag ser det som något bra för mig att ta klivet ner. Att jag får spela en hel säsong med seniorhockey och utvecklas. Jag hoppade över allsvenskan tidigare så det kan nog vara bra för mig att hoppa ner och göra något år där också, säger Näsén, som hörde sig för i Oskarshamn innan flytten ner.

– Jag pratade med (Kim) Rosdahl och (Fredrik) Olofsson om Modo och de hade bara gott att säga om klubben. Jag har en väldigt bra bild av Modo. Modo är alltid Modo. Jag har aldrig spelat mot dem mer än som junior, men det är en bra klubb. Att det gick dåligt förra säsongen är skit samma.

När Modo presenterade Näsén som ett nyförvärv förra måndagen underströk sportchefen Henrik Gradin inte minst de offensiva kvalitéer som Näsén besitter.

En annan intressant detalj är det faktum att Näsén sällan sätter laget i skiten med utvisningar. Tvärtom tar han närmast unikt få utvisningar varje säsong.

Vi har gjort en djupdykning i siffrorna, med hjälp av statistikgurun Tomas Kling på domarna.se, och tagit fram varenda utvisning som Pontus Näsén tagit sedan juniortiden i Mora.

Det är tio säsonger med 332 matcher – och totalt bara 17 tvåminutersutvisningar. 17 alltså.

Sjutton!

Det dröjer drygt 19,5 matcher mellan varje resa till botbänken...

– Folk brukar påpeka det, säger Näsén och skrattar.

– Jag vet fasen inte vad det beror på. Första säsongen i Oskarshamn spelade jag 28 matcher och hade typ en utvisning och den här säsongen var det väl en eller två.

Faktum är att minnet sviker honom en aning, för det blev hela två utvisningar på 28 matcher säsongen 2019, men inte en enda (!) på 37 matcher i vinter.

– Jag vågar egentligen inte prata om det för då kanske jag tar hur många minuter som helst den här säsongen med Modo (skratt). Men jag är väl kanske lite för snäll när jag spelar.

Särskilt fysisk är han onekligen inte. På sina två SHL-säsonger har Pontus Näsén bara noterats för två tacklingar, vilket väl kanske är en hint om varför han tar så få utvisningar.

– Det var någon som skrev efter första året i SHL att jag var ligans snällaste back för att jag tacklades så lite... Jag tacklas väl inte så mycket utan spelar mer med klubban och försöker att vara smart på så sätt. Men jag får ofta höra att jag borde använda kroppen oftare.

I grund och botten är det i alla fall bra att inte sitta i utvisningsbåset – det kan nog alla skriva under på.

FAKTA/PONTUS NÄSÉN

Ålder: 24.

Moderklubb: Orsa IK.

Position: Back.

FAKTA / Pontus Näséns ALLA utvisningar

Orsa, div 2

7 dec 2012: Hooking

Orsa, J18

9 dec 2012: Hooking

Mora, J18

27 okt 2013: Hooking

Mora, J20

21 sep 2014: Hooking

4 okt 2014: Hooking

7 jan 2015: Tripping

12 sep 2015: Tripping

16 feb 2016: Hooking

Malung, div 2

17 jan 2017: Puck out

7 feb 2017: Puck out

Arboga, div 1

4 april 2018: Tripping

Vimmerby, div 1

24 okt 2018: Tripping

5 dec 2018: Hooking

Oskarshamn, SHL

17 sep 2019: Hooking

5 dec 2019: Holding

Mora, hockeyallsvenskan

19 feb 2020: Holding

28 feb 2020: Slashing

Källa: domarna.se

FEM SNABBA

Om du får sköta musiken i omklädningsrummet, vad får kompisarna höra då?

– Oj, jag är så dålig på musik... Men helt seriöst skulle jag nog spela dansband. Eller lite schlager, kanske några gamla Carola-låtar. Jag har alltid gillat det och det har blivit lite mer nere i Oskarshamn eftersom Benny Boquist (materialförvaltaren) lyssnar på sånt. Jag tror nog inte att jag får bli DJ (skratt).

När du bjuder lagkompisarna på middag, vad lagar du då?

– Då skulle jag göra tacos. Det går inte att misslyckas med tacos.

Vilken målvakt i Hockeyallsvenskan ser du fram emot att göra mål på?

– Jag säger att jag vill göra mål på Timrå, vem som nu kommer att stå där, om de är kvar.

En handledare eller en flippmacka?

– Det får bli en flippmacka. Det är snyggt när den sitter.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Antingen så är jag med min tjej eller så vill jag åka skoter, om den möjligheten finns. Jag är från Mora och har ägt skoter innan och har även en stuga i fjällen. Det är någonting jag gillar som fan.