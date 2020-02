Nybygget i Härnösand kan prisas – nominerat till pris som vackrast i landet

Belägna nere vid vattnet och med bekvämt avstånd in till centrala Härnösand ligger Bryggaren Strand. Området, som fick sina första hus färdigställda under slutet av 2015 då radhusen stod klara, kompletterades under 2018 med 28 lägenheter vid södra sundet i Härnösand.

Nu kan området komma att prisas. Området som har kommit att kallas för Härnösands nya solsida.

Tillsammans med elva andra byggnader runt om i Sverige är Bryggaren Strand i Härnösand nämligen nominerat som ett av Sveriges vackraste nybyggen. Området är även det nordligaste av de elva bidragen som är nominerade.

Tävlingen, som pågår fram till den 10 mars, är en del av de omröstningar Arkitekturupproret håller under året. De utvalda byggnaderna har nominerats av över 42 000 personer runt om i landet som fått säga sitt om vilket nybygge de anser vara det vackraste under 2019.

Efter att tävlingen varit öppen i elva dagar placerade sig Bryggaren strand däremot en bit från toppen och placerar sig på den tolfte och sista platsen i omröstningen.

Vinnaren kommer presenteras i samband med Arkitekturupprorets tillställning i Stockholm den 10 mars där vinnaren även kommer att diplomeras.