Nya receptet gick hem – semmelrekord igen för Härnösandsmacken: "Betyder jättemycket för oss "

År efter år slår Gulf i Härnösand nya försäljningsrekord på semlor och 2020 blev inget undantag när de landade på totalt 9 638 sålda semlor. En ökning med totalt 2 620 stycken.

– Nu finns det en semla för alla. Jag tror vi har lyckats skapa en som passar varje generation förutsatt att man gillar grädde, säger en glad Sophie Engström under onsdagsmorgonen.

Vilken semla väljer du själv?

– För mig är det Salty caramel som gäller, svarar hon.

I år satsade de även på en drive-thru för att förenkla försäljningen.

Tisdagen var dock lite hårdare än vanliga arbetsdagar på Gulf. Hela arbetslaget gick "all in" för att slå det nya rekordet och av förklarliga skäl var de lite trötta under onsdagen efter en hård match.

– Jag är så glad över att vår fantastiska personal hänger på våra galna upptåg och idéer och jobbar så hårt. Det är verkligen inget vi tar för givet, fortsätter Sophie Engström.

– Det här betyder jättemycket för oss men också för stan. Jag tror att många tycker att det är roligt att det händer något utöver det vanliga, fyller ägaren Kristina Engström i.

Gulfs semmelrekord genom tiderna

2017: 5 299

2018: 6 711

2019: 7 018

2020: 9 638