Nya mötesplatser i Drömmebygden

I Drömme har vi sedan tidigare många bra mötesplatser. Vår fantastiska lokal Valhalla som nyttjas flitigt och då främst under höst, vinter och vår. På sommaren har badplatsen varit den främsta mötesplatsen.

Tack vare studiecirkeln Framtidens by har vi begåvats med två nya mötesplatser under somrarna. Under 2019 genomfördes en studiecirkel med namnet Framtidens By som Maria Engelbrektsson var ledare för. Vi var 10 personer som träffades sex gånger med olika rubriker som; den demokratiska byn, den jordnära byn, den lärande byn, den läkande byn och den lekande byn. När cirkeln var slutförd träffades vi en gång för att diskutera hur vi går vidare praktiskt.

Två grupper kom i gång snabbt. Mest aktiv har gruppen den Jordnära byn varit. I gruppen ingår Maria Engelbrektsson, Sofia Eriksson, Helen Sandström, Cecilia Nolander, Monika Kallin och Lennart Bylund. Under senvintern och våren planerade de en gemensam odlingsyta, och skaffade sig mer kunskap om odling och hur vi hanterar jord och odlingsytor på ett klimatsmart sätt.

I slutet av maj startade det praktiska arbetet, med att skapa olika odlingsytor, sätta frö och plantor. I slutet av juni bjöds hela byn in, och därefter är det en mötesplats varje tisdag. Det rensas och nu har det börjats skörda med potatis, morötter, rödbetor, lökar, många kålsorter och mycket annat. Varje tisdagskväll är det också förtäring som hamburgare, korv, kolbullar, grönsakssoppa eller bara enkelt fika.

Vi har samlats mellan 15-35 personer varje tisdag. Vilken samvaro. Det bildades även en grupp kring den lekande byn. Här har genomförts en eftermiddag med Frisbeegolf, men framför allt tillskapande av en lekyta mitt i byn. En bit av en längda klipps med gräsklippare, enklare fotbollsmål har köpts in och en del annan utrustning. Måndag den 29 juni var det dags för officiell invigning, där bandet klipptes, brännboll spelades och fika serverades.

Under sommaren har ytan använts flitigt inte minst av våra hemvändare som hälsar på och har med sig sina barn. Tord Thelin har kommit med en ny aktivitet. Han placerade ut 12 stolpar på olika besöksvärda platser. På varje stolpe finns både en bokstav och en siffra. Så det gäller att lösa rebusen och summera siffrorna. Två viktiga mötesplatser, och en ny aktivitet, tillsammans kan vi. Vilket är viktigt för en fortsatt levande och utvecklande glansbygd.

Olle Häggström,

Näraskribent