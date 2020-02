Nya miljonbesparingar i Ö-vik – minskad belysning och nattlig färdtjänst dras in

Den nattliga färdtjänsten i Örnsköldsvik dras in. Och gatubelysningen i större delen av kommunen kommer att lysa under färre timmar. Om detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden under torsdagen.

– Vi gör det här av besparingsskäl, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Malmén (S).