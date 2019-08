Nya dansare, nya koreografer, nya idéer – nystart för Norrdans med urpremiär av danschef Martin Forsberg

Född och uppvuxen i Härnösand har Martin Forsberg följt Norrdans sedan starten 1995; under de senaste femton åren har han själv frilansat som koreograf, utbildad vid Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn. Sedan i höstas är han danschef och konstnärlig ledare på Norrdans.

– Det har varit en extremt stimulerande och väldigt spännande tid. Men det är stor skillnad mellan att leda konstnärliga projekt och en arbetsplats, säger han.

Förra danschefen Mira Helenius Martinsons planering sträckte sig fram till juni; från och med höstens första premiär "Proxy" är det Martin Forsbergs idéer och planering som gäller.

"Proxy" har skapats av Martin Forsberg tillsammans med scenografen Chrisander Brun. Utifrån det vanligt förekommande ”jag förstår inte samtida dans” vill de vända på idén om förståelse och skapa unika, personliga upplevelser.

Det är ett verk som vill undersöka närvaro och närhet; det handlar om nya sätt att undersöka danskonsten, "vad som får åskådaren att öppna sina emotionella spjäll" som Martin Forsberg uttrycker det.

– Vi försöker trotsa, mjuka upp publiken, göra saker som strider mot de rutiner som publiken följer vid en föreställning och de förväntningar man har på teaterrummet, säger han.

– Man kommer in, tar av sig jackan, sätter sig i sin stol, alla tittar framåt mot scenen... man kan bryta upp allt det där. Vi vill undersöka vilka strategier som är i rörelse när vi möter andra människor, när vi försöker kommunicera.

"Proxy" har premiär den 5 oktober; därefter följer Olga Tsvetkovas "Human After All" med premiär den 25 oktober. Under våren fortsätter man med "Vi kan göra va du vill" av Ludvig Daae, premiär den 21 februari, samt Keren Levis "In service" som har premiär den 28 mars.

I Norrdans ensemble kommer besökarna att få möta många nya ansikten. Sex av åtta dansare är nya; bara Tomáš Červinka och Hanna Nussbaumer återstår av den "gamla" ensemblen. Då Hanna just nu är tjänstledig blir det egentligen bara Tomáš som publiken kommer att känna igen.

De övriga dansarna har valts ut bland mer än 900 sökande. Två kommer från Sverige, de övriga bland annat från Kina, Sydkorea, Nederländerna och Ryssland.

– Jag har velat skapa en grupp som är så pass spretig som möjligt, en grupp där alla är specialist på någonting. Alla de här dansarna har en väldigt personlig och särpräglad stil, det här är inte en homogen grupp, säger Martin Forsberg.

Många av de koreografer som skapar verk åt Norrdans är också intresserade av att leda en process tillsammans med dansarna; då kan en diversifiering eller "spretighet" ge upphov till en stor mängd infall och vara en bördig jordmån för kreativitet.

Nytt för i år är också att Norrdans har anställt en egen producent, Sara Selmros.

– Vi vill kunna möta krav och införa visioner i arbetet, därför har vi prioriterat en producent, säger Martin Forsberg,

Själv vill han att Norrdans ska berika Norrland och ”vara ett poetiskt vilorum eller en spark i rumpan”, som det står på hemsidan. Som åskådare måste du göra ett aktivt val och låta dansen beröra dig; dansen kan ses som ett erbjudande om att stanna upp och omslutas av kinetisk empati.

"Dansen vill dig nödvändigtvis inget, det är du som måste vilja den. Detta gör den samtida dansen och koreografin otroligt demokratisk och inkluderande. Men du måste själv ta beslutet."