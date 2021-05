Nya ägaren missbedömde pandemin – Härnösandshotellet i konkurs: "Trodde på bättre tider"

Mitt under brinnande pandemi för cirka ett år sedan tog den norska koncernen Host över hotellkedjan First Hotel. Men med köpet följde stora skulder och när pandemin inte tycktes mattas av fattades beslutet att låta nio hotell i Sverige gå i konkurs. Ett av dem är Härnösand.

– Det är klart att det är en tråkig situation, det är värst för all personal, säger Johan Appelgren, Sverigechef för hotellkedjan First Hotels.