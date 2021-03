Ny stor derbyvinst för Modo räddade kontraktet: "Trivs att spela såna här matcher"

En spelmässigt jämn förstaperiod där Modo spelade smart, chippade ut pucken och hamnade inte svåra situationer. Modo hade också bud på 1–0 och borde ha haft en straff när Fredric Andersson räddade med handen i målområdet.

– Jag tycker att han han tar pucken med handen och slår den ner i isen. Det borde vara straff eller utvisning eller nåt, säger Johan Harju till CMore.

Björklöven tog sig in i matchen via en Modo-utvisning på Kalle Jellvert och då pangade Olle Liss in periodens enda mål.

– Vi startade bra tills vi fick utvisningarna, men överlag gör vi en bra period, säger Johan Harju.

Mål ger självförtroende och när Valentin Zykov kvitterade blev det proppen ur för Modo som verkligen kunde spela ut och Patrik Karlkvists 3–1-mål var hockeygodis signerat Anton Öhman.

– Vi rör på fötterna och forecheckar och vinner många puckar. Jag trivs att spela såna här matcher, säger Patrik Karlkvist till CMore apropå att han gjort mål i samtliga matcher mot Björklöven den här säsongen.

I tredje perioden kontrollerade Modo matchbilden och när Patrik Karlkvist styrde in 4–1 var den här matchen avgjord.

Matchens kalabalik I

Med 3.50 kvar av den första perioden hittar Patrik Karlkvist Johan Harju som styr, Kevin Poulin räddar, Valentin Zykov hugger på returen och pucken dansar på mållinjen innan den rensas undan med handen av Fredric Andersson. Efter ringande och videotittande – ej mål.

Matchens kalabalik II

Först proppar Valentin Zykov Alex Hutchings, som borde nog renderat en tvåminutare, men Modo vinner pucken och Zykov får till slut öppet mål. Sedan brakar det loss mellan Hutchings och Zykov och båda hamnar i utvisningsbåset. Men Hutchings startar bråket och får en extra tvåa och då gör Modo 2–1.

Modos tre bästa spelare

1. Anthony Peters, målvakt

Stabil och vann målvaktsmatchen två gånger om mot Björklövens Kevin Poulin den här helgen.

2. Patrik Karlkvist, forward

Den offensive ledaren. Fem poäng i helgens två matcher mot Björklöven.

3. Anton Öhman, back

Kreativ men också defensivt stark.

Hockeyallsvenskan

Modo-Björklöven 5–1 (0–1, 3–0, 2–0)

Första perioden: 0-1 (18.14) Olle Liss (Pontus Andreasson/Alexander Deilert) spel 5-4.

Andra perioden: 1–1 (6.45) Valentin Zykov (Patrik Karlkvist/Alexander Ytterell), 2–1 (7.55) Mike Boivin (Daniel Sylwander) spel 5–4, 3–1 (13.39) Patrik Karlkvist (Anton Öhman/Johan Harju)

Tredje perioden: 4–1 (4.52) Patrik Karlkvist (Johan Harju/Valentin Zykov), 5–1 (59.39) Mikkeol Aagaard (Markus Persson/Frank Corrado).

Skott: (9–9, 10–7,

Utv, Modo: 5x2 min.

Björklöven: 5x2 min.

Domare: Alexander Österberg, Kristoffer Folkestrand