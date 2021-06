Ny restaurang öppnar i Domsjö – "Bagaren David" har bakat pizzor åt statsministern: "Tycker jag är bäst"

Nurettin Kandemir, alla kallar honom David, är en av Ö-viks mest erfarna och rutinerade pizzabagare och kock.

– Det är inte vanligt för mig att säga att jag är bäst men har bra känsla och tycker att jag är bäst. Jag var först i Ö-vik med att göra kebabrulle, det var 1991.

Nurettin Kandemir kom till Sverige 4 november 1984 från Kurdistan. 1989 bosatte han sig i Ö-vik. Under nästan 30 år gjorde han pizzor på restauranger i Ö-vik. Efter att han slutade på Il Padrino i juni 2019 har han jobbat åt Ö-viks kommun. Han lagade mat på äldreboenden och skolor.

I november när han lämnade jobbet på Domsjöskolan åkte han förbi gamla Düners kiosken.

– Jag pratade med mina barn och frågade om det skulle passa bra att starta en restaurang där.

Sonen Sipan Kandemir:

– Det blir den bästa investeringen. Det finns potential här, eftersom det inte finns restauranger i närheten och det är många barnfamiljer i Domsjö.

– Jag är inte ute efter att vinna pengar. Jag vill se att pappa har ett bra liv och att han får sysselsätta sig själv och göra det han tycker om. Och nu får han chansen att styra menyn själv. Jag vill också se att den kunskap han har får leva vidare och utvecklas med lite mer fria tyglar.

Man kommer att bjuda på pasta, pizza och sallader.

– Men vår grej ska vara pizza, säger Sipan Kandemir.

Sedan i november har far och sönerna tillbringat i stort sett alla kvällar och helger att renovera lokalen.

– Farsan är stjärnan. Vi bara verkställer så att han får glänsa. Byggnaden har stått här jättelänge men har inte fått någon kärlek. Den har fått enormt mycket kärlek under de här månaderna, säger Sipan Kandemir.

Statsminister Stefan Löfven och hans fru Ulla, som ju har sommarhus i Sörvåge i Ö-vik, var flitiga gäster på Il Padrino.

– Stefan och Ulla satt många gånger och åt pizza på Il Padrino. De var alltid jättenöjda. Jag hoppas att de kommer förbi och köper pizza när jag öppnar i Domsjö, säger Nurettin Kandemir.

Nya restaurangen i Domsjö kommer att få namnet Bagaren.

– Det låter enkelt och rent. Farsan är one and only. Han är bagaren som hållit igång längst i Ö-vik, säger Sipan Kandemir.

Förhoppningen är att Bagaren öppnar i juli.