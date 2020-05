Ny polisanmälan – men många står bakom bilträffarna i Ö-vik: "Skönt att gnällspikarna inte får gehör"

På fredagsmorgonen publicerade Allehanda en rad artiklar om problemen med bilträffar i centrala Örnsköldsvik. Sedan dess har kommentarsfältet på Allehandas Facebooksida varit välbesökt. Och vid en snabb överblick konstateras att en majoritet av skribenterna tycker att bilträffarna är bra för ungdomarna i Örnsköldsvik. Så här säger två av dem.

Solveig: "Detta har väl alltid funnits. Själv var man på Hamnplan och ännu tidigare var det Blå köket på Fabriksgatan. Mitt i stan."

Krille: "Så skönt att gnällspikarna inte får något gehör för sitt gnällande. Till er ungdomar med mopedbilar och Epor, fortsätt ha trevligt."

Men det finns så klart många som också stör sig på oljudet från bilträffarna vilket Allehanda berättade om på fredagsmorgonen. Och några av de personerna har även letat sig in i Allehandas kommentarsfält för att ge sin syn på problemen. Här är några av kommentarerna:

Jerry:

"Det är momentet otroligt kraftiga förstärkare och våldsamt hög musik nattetid som gör att barn som ska gå till skolan och vuxna som snart ska gå till jobbet inte kan sova om nätterna som vi måste lösa. Det hjälper inte med öronproppar eller hörselkåpor. Musik slås på med våldsam volym, av och på, av och på - vardag som helg fram till tre på natten."

Chris:

"Har inget problem med A-traktorer. Visst kan man störa sig på att de låter och går för sakta men oavsett vad så letar man fel och får inse att vissa har det som hobby och dylikt. Men när man väcks mitt i natten från flertalet tutor, musik och annat blir det lite det man stör sig på."

TV: Så här kan det låta från bilträffarna mitt i natten

Har du själv en åsikt? Dela med dig av din synpunkt i en kommentar på Allehandas Facebooksida där du får tillgång till alla kommentarer kring bilträffarna.

Allehanda har även varit i kontakt med fler boende i området, där ytterligare en person berättar att han polisanmält bilträffarna på Stations- och Rondellplan.

– Det är inte bara hög musik, utan det är otroligt höga motorljud och däckskrik. Det låter oerhört högt och är störande, säger han och fortsätter:

– Jag vill någonstans också trycka på föräldraansvaret i detta. Det är väldigt många barn som är inblandade i bilträffarna. Många är bara omkring 15 år.

Polisen i Örnsköldsvik bekräftar att en ny polisanmälan kommit in under veckan. Och där framgår det att anmälaren upplever störande av ordning under främst fredags- och lördagskvällar.

– Det handlar om hög musik och bilar som varvar upp. Detta stör boende i området, säger mannen.

Enligt uppgifter till Allehanda har det spelats hög musik på Stations- och Rondellplan varje kväll den här veckan, och även under torsdagskvällen.

– Vi har inte fått in något samtal om störande av ordning på torsdagskvällen och någon patrull har heller inte varit på plats då. Upplever boenden att det är störande, ring polisen så kan vi komma dit, säger Christoffer Hörlin som är tillförordnat stationsbefäl i Örnsköldsvik och fortsätter:

– Vi har även patruller som åker förbi då och då. Uppmärksammar vi att det spelas hög musik, eller andra störande moment, så konfronterar vi de berörda, säger Christoffer Hörlin.

Allehandas nyhetschef Linn Grundberg är en av de boende som polisanmält händelsen. Därför nyhetsleds denna händelse av Mikael Nordstrand.