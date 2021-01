Ny padelhall öppnar i Ö-vik –förre elittennisspelaren blir chef: "Det känns superroligt"

Det var i tennismeckat Båstad som Sveriges första padelbana stod klar 2009.

– Jag var med då, gick på tennisgymnasiet i Båstad. Jag har följt padeln sedan dess, säger André Backlund.

Han var mycket lovande i tennis. Han var en av landets främsta 94:or under flera år. Han började spela i Örnsköldsviks Tennisklubb. André Backlund var 14 år när han flyttade till Lund, Skåne, för att satsa på tennis.

Under andra året på gymnasiet var han med om en cykelolycka. Han bröt handleden och armbågen.

– Jag var borta från tennisen under ett år. Det är en ganska känslig ålder – sista åren på gymnasiet och in till college. Om man inte kommer in på college måste man ha extrema resurser i form av sponsorer för att satsa vidare.

André Backlund fick välja mellan att fortsätta med elitsatsningen eller satsa på en utbildning.

– Jag hade skadeperioden precis när det var uttagning till college och många coacher gillar inte när spelare varit skadade.

– Jag valde att börja plugga sälj- och marknadsföring. Och har även gått halva mäklarutbildningen innan jag flyttade till Ö-vik igen.

Under sista åren som elitspelare spelade André Backlund mer dubbel och var framgångsrik. Han spelade tillsammans med André Göransson som i dag är 89:a på ATP-rankingen i dubbel.

– Jättekul för André. Vi har kontakt med varandra varje dag.

Vad har du att säga om Ö-viks Tennisklubb?

– Mycket bra klubb. Hans Jansson och Bertil Sundman är fortfarande mina ledare i mina ögon. Jag hoppas verkligen att det blir ännu mer intresse kring padel och tennis.

Nu är det en annan racketsport som gäller för André Backlund.

– Jag är väldigt glad att jag får jobba för Total Padelcenter som satsar hårt för att bygga fler padelhallar i Norrland.

De fem padelbanorna i Gullänget har stått klara i nästan ett år. Av olika anledningar har öppnandet av Total Padelcenter dragit ut på tiden.

– Vi håller på att fixa de sista sakerna så att det blir riktigt trivsamt i hallen, säger 27-årige André Backlund som också kommer att fungera som tränare.

När blir premiärdagen?

– Vi vågar inte säga en dag, men i slutet av januari är målsättningen. Jag vill att folket i Ö-vik ska få chansen att börja spela padel på riktigt. Efterfrågan är stor. Många skriver och ringer och undrar när vi ska öppna.

Förutom fem padelbanor så ska det finnas padelshop, reception, två lounger, pingisbord och ett gym i lokalen. Hallen kommer att vara öppen dygnet runt.

– Vi har panoramabanor som är lite finare banor med mera glas och mindre stolpar. De här banorna används på touren så vi har riktigt högkvalitativa banor.

– Jag har varit i många padelhallar i Sverige, men ingen ser ut som denna. Här har vi industrikänslan i nya moderna padeln.

Takhöjden är nästan åtta meter.

– Många padelspelare är sugna på att få komma in hit med tanke på takhöjden också.

André Backlund berättar att Ö-vik är en av de sista städerna i landet som får en komplett padelhall.

– Det är överlägset den hetaste sporten i Sverige. Och det är verkligen ingen fluga. Det är bara bra att det blir fler racketsporter.

Varför har padel blivit så populärt?

– Jag är övertygad om att det har att göra med hur enkelt och roligt det är att komma igång på första passet. Padel är väldigt social, lekfull och rolig. Och passar alla åldrar. Det är en folklig sport.

En vanlig spelplan är 10x20 meter med två planhalvor fördelade med ett nät, här spelar man alltid mellan två par spelare. Padel kan också spelas med två spelare på en singelbana med måtten 6x20 meter.

André Backlund siktar på att göra karriär i padel.

– Mycket av mitt spel passar i padel. Jag gillar att leta mig fram på nätet. Padel handlar mycket om är att ta nätet.

– Tror att jag skulle kunna klättra ganska snabbt på Sverige-rankingen. Toppen i dag är 70 procent gamla tennisspelare. De flesta är gamla klasskamrater till mig.

Spanien och Argentina är bäst i padel.