Ny kyrkvaktmästare välkomnad – och populär skördemarknad

Kantor och tillika konsertpianisten Michael Linné inledde gudstjänsten på flygeln Du är värdefull tillsammans med klarinettisten Anders Grimell.

Prästen Jenz Grensjö, värdinnan Maria Edin, kyrkorådets ordförande Christina Andersson, församlingsrådets ordförande Monica Näsman, kyrkvaktmästare Roger Westin, kyrkvärdarna Britt-Inger Olsson och Alexandra Jansson välkomnade sedan Fredrik Altelind till den nya tjänsten med blommor, presenter, härliga tal och välsignelse. Michael Linné överraskade sedan Fredrik med en favoritlåt på flygeln.

Sedan fick vi njuta av musikerna i ett antal låtar, där några av dem hade önskats, alltifrån Carolas Modersvingen, Abbas Thank you for the music till en New Orleans standard.

Eftersom det var Tacksägelsedag med mässa talade prästen Jenz Grensjö över glädjen och tacksamheten för de skördar som jordbrukarna runt om oss lokalt och i Sverige producerar som blir till mat på våra bord.

I församlingshemmet var det sedan skördemarknad och tunnbrödsfika med äppelkaka från Nolås Café. Många gåvor hade skänkts alltifrån grönsaker och potatis, saft, tårtor, svamp, ägg och mycket annat som hade en strykande åtgång, där intäkterna gick till ACT, kyrkans internationella arbete ute i världen.

Ruth Lind