Ny brand utanför Örnsköldsvik – snabb insats från helikopter: "Räckte med några skopor vatten"

Räddningstjänsten larmades till en brand vid Djuptjärnsbacken vid 12-tiden på fredagen. Tack vare närheten till helikopter så kunde branden snabbt kontrolleras.

– Det är ingen av bränderna från i går, utan en ny som troligen kommer från ett blixtnedslag från torsdagskvällen, säger Viktor Lundin vid räddningstjänsten.

Ett område på cirka 50 kvadratmeter hade börjat brinna, men kunde alltså släckas snabbt.

– Vi har avslutat det ärendet nu efter att en helikopter slängt på några skopor vatten från luften.

På torsdagen drabbades området av åska och blixtnedslag. Från Norrflärke via Vittberget väster om Hundsjö och ända upp till Åliden norr om Trehörningsjö kom det in larm om bränder i terrängen till räddningstjänsten från folk på bygden. Totalt kom fem larm in, utöver den redan befintliga branden vid Högbrännaberget som räddningstjänsten arbetat med sedan i måndags.

Samtliga bränderna är under kontroll, och den enda branden räddningstjänsten bevakar i nuläget är den vid Högbrännaberget.