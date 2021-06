Ny app ska modernisera tankningen – bensinstation i Ö–vik bland de första med lanseringen

Under fredagen lanserades en ny möjlighet via Cirkle K, nämligen att besökaren bara behöver "blippa bilen", kliva ur fordonet och börja tanka direkt.

Det enda som behövs från kundens sida är en mobilapp.

Cirkle K vid hoppbacken i Ö–vik är en av de stationer som hade premiär under fredagen.