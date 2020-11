Nu ställs operationer in igen på Sundsvalls sjukhus – vill minska risken för smittspridning

Inom kort kommer region Västernorrland fatta ett formellt beslut om att ställa in all vård som kräver inneliggande vård på Sundsvalls sjukhus, vilket SVT Nyheter i Västernorrland var först att rapportera om.

På dagens budgetdebatt meddelade Lena Asplund (M), som är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, att operationerna kommer att ställas in från och med fredagen den 27 november.

” Nu på fredag ställs all planerad vård som kräver inneliggande vård in på Sundsvalls sjukhus. Planen är att fortsätta operera i Sollefteå och Örnsköldsvik så länge man kan”, sade Lena Asplund (M) under debatten, rapporterar SVT Nyheter i Västernorrland.

Anledningen är att regionen vill förebygga en fortsatt smittspridning av covid-19. Sjukhusdirektören Lena Carlsson har tidigare sagt att patienter som påverkas kommer att kontaktas personligen. ST söker Lena Carlsson för en kommentar.

Behöver du sjukvård – gör så här uppmanar region Västernorrland:

► Gå in på 1177.se för råd om egenvård

► Är du sjuk och i behov av vård - ring din hälso- eller vårdcentral

► Är din hälso- eller vårdcentral stängd och du inte kan vänta till nästa dag - ring 1177

► Har du allmänna frågor om covid-19, ring 113 13

► Är du i akut behov av vård - ring alltid 112