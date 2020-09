Nu ska bilstöket i Ö-vik bort – vill ha parkeringsbolag: "Polisen har ökat närvaron"

Mark- och fastighetsägarna behöver kommer överens om en lösning för att tvinga iväg den bilburna festligheten från parkeringsytan mellan Max och Strömsknallen i Örnsköldsvik.

Allehanda.se har rapporterat om problemen i flera års tid, och att festligheterna under sommaren kulminerat. Tidigare har kommunen och näringsidkare i området slagit fast att problemen ska bort, och att parkeringsytan ska stängas av under kvällar och nätter. Med anledning av detta plockades kommunjuristen Sara Poulsen in.

Ett antal möten med de berörda parterna har ägt rum och olika lösningar har diskuterats, där Sara Poulsen redogjort för de inblandade vad som är möjligt rent juridiskt

– Olika lösningar har argumenterats under de möten vi haft. Det finns olika förslag som diskuteras, men var det landar beror på vad fastighetsägarna och Örnsköldsviks kommun kommer överens om, säger Sara Poulsen.

De berörda parterna är Max, Nordek och Örnsköldsviks kommun. Enligt uppgifter till Allehanda.se är det i nuläget inget alternativ att sätta upp en vägbom för att förhindra festligheterna.

– Det är mycket som ska stämma in där vi som kommun har ett ansvar, men också markägaren, säger Sara Poulsen.

Max Burgers personal i Örnsköldsvik påverkas kraftigt av folksamlingarna och festligheterna. Tidvis har Max personal tvingats plocka skräp och städa från parkeringsytan, men också ökat beredskapen för att hålla ordning i lokalerna, till exempel se till så att inte alkohol tas med in i lokalerna i samband med att träffarna äger rum.

– Det är inte helt lätt att veta när de kommer, men sedan vi tog initiativ till ett samarbete med polisen, kommunen och de andra parterna så är vi mer uppdaterade på när träffarna äger rum, säger Johanna Olsson som är distriktschef på Max Burgers i Örnsköldsvik.

Även om bilstöket fortsätter på Stationsplan så menar Johanna Olsson att det nu, tack vare en fin dialog med berörda parter, är en bättre situation än tidigare.

– Även om vi inte kommit fram till något riktigt beslut, känns det som att vi har kommit några steg framåt rent arbetsmiljömässigt för restaurangen i Ö-vik.

På vilket sätt är det bättre?

– Det känns tryggare nu. Min personal vet att polisen har koll på läget och jag upplever en ökad närvaro av dem i området. De kommer in och pratar med oss och man hör att de är på banan. Då kan vi också planera vår verksamhet bättre.

Den lösning som är mest nära i nuläget är att införa ett parkeringsförbud. Men att stänga av parkeringen är inte helt enkelt på grund av de många olika infarterna.

Enligt uppgifter till Allehanda.se har två parkeringsbolag blivit tillfrågade om att sköta tillsynen av parkeringen, men båda har tackat nej. Jakten fortsätter därmed för att hitta en aktör som är villig att ta sig an uppdraget och se till så att inte ytan används som parkering på kvällar och nätter.

Är du förhoppningsfull om en lösning?

– Alla parter är lösningsfokuserade i detta och alla verkar också kunna bjuda till lite. Jag tror absolut att vi kan komma till rätta med detta.

Allehandas nyhetschef Linn Grundberg är en av de boende som polisanmält händelsen, därför nyhetsleds denna händelse av Mikael Nordstrand.