Nu lämnar välkände profilen Ö-viks fullmäktige: "Nog den enda som gråtit i salen"

Vidar Fahlén (S), John Norberg (S), Lars-Olov Olsson (S), Anders Källström (C), Dan Olsson (C), Elvy Söderström (S), Glenn Nordlund (S), Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C).

Det är några av dem kommunalråd och oppositionsråd som varit ledande i Örnsköldsviks kommun sedan början av 90-talet. Så länge har också Matti Olsson varit kommunsekreterare i Örnsköldsvik. När måndagens möte i kommunfullmäktige var det istället Emma Grann som tagit plats invid kommunfullmäktiges ordförande, Birgith Olsson Johansson (S).

Och det var just kommunfullmäktiges ordförande, Birgith Olsson Johansson (S) som tog till orda innan fullmäktigemötet öppnades.

– Efter 30 år lämnar kommunsekreteraren Matti Olsson sitt uppdrag. Och jag har räknat på att Matti suttit här framme i ungefär 1 500 timmar, säger Birgith Olsson Johansson (S), vilket fick fullmäktigesalen att skratta.

Fina ord om Matti Olssons tid lämnades av Olsson Johansson, och det var därmed en rörd avgående kommunsekreterare som tog plats i talarstolen.

– Jag är förmodligen den enda som gråtit i fullmäktigesalen. Nu får jag skärpa mig, säger Matti Olsson och fortsätter:

– Det har varit väldigt roligt, lärorikt men också jobbigt. Det här jobbet har format mig som människa, och jag är så otroligt imponerad av politikerna som brinner för det här, tar sig an frågor, problem, och jobbar vidare.

Olsson menar att Ö-vik inte varit vad det är i dag om inte fullmäktige varit på plats, och tagit rätt beslut.

– Ni vara stolta över ert arbete och fortsätta på ett bra sätt, sa Matti Olsson och riktade orden rakt ut i fullmäktigesalen som avslutning varpå hela fullmäktigesalen ställde sig upp och applåderade Olsson för sin tid som kommunsekreterare.

Efter en stående ovation mottog Matti Olsson personliga tack från både oppostionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C) och kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).