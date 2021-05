Nu kommer värmen till Ö-vik – så blir vädret till långhelgen: "Passa på och njut på torsdag"

"Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?" skrev Karin Boye i sin berömda dikt och det går med fog att säga att våren tvekat en hel del i Örnsköldsvik med omnejd på sistone.

Nu ser det dock ut att gå mot varmare tider.

Den här veckan har redan inletts med högre temperaturer, detta trots att solen inte riktigt visat sig i kommunen. Varmare väder kombinerat med molnighet är också vad Ö-vik med omnejd får räkna med den närmaste tiden.

– Det är varmare luft som är på väg upp över landet och det gör också att temperaturerna kommer att leta sig uppåt. Samtidigt har vi ett regnområde som är på väg och det leder till att det drar in en del skurar, men det har dragit bort på tisdagen, säger Josefine Bergstedt på Stormgeo.

Den dag som på förhand är mest gynnsam under veckan – förutsatt att man gillar sol och varmt väder – är påpassligt nog den helgdag som innebär ledighet för många. Molntäcket spricker upp på Kristi himmelsfärdsdag.

– Det ser ut att kunna krypa uppemot 19 grader då, med goda solchanser. Det är den dag som ser mest lovande ut för vårväder så då får ni passa på och njuta, säger Josefine Bergstedt.

Tyvärr är det ett regnområde på väg in framåt helgen. Temperaturerna väntas fortfarande vara över tiostrecket – 15-16 grader på fredag och 11-12 som mest under lördag och söndag – men en hel del moln och regnskurar väntas.

I nästa vecka ser det också ut att kunna bli kallare.

– Den varma luften som vi har över landet just nu ser ut att ligga kvar en bit in i den veckan, men sedan är det lite osäkert om det kommer in kallare luft igen. Fram till onsdag ser det ut som att ni får uppemot 10-15 grader i alla fall, säger Josefine Bergstedt.