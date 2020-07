Nu kan det vara slut med sommarstängt på förlossningen i Ö-vik – trots personalbristen: "Nödvändig kompromiss"

Sommarstängningen av förlossningen och BB på Örnsköldsviks sjukhus, till följd av personalbrist, pågick mellan den 3-20 juli. Istället för att föda i Ö-vik fick föräldrarna lov att ta sig till Sundsvalls sjukhus.

Under de två veckorna förlöstes 101 bebisar på Sundsvalls Sjukhus - varav 28 av dessa var "Ö-viksbebisar".

Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården säger att stängningen i gick enligt plan.

– Det har varit som det brukar vara på sommaren och det var mycket att göra i Sundsvall men det har fungerat bra och det var bra stämning

Behövde någon skickas över länsgränsen?

– En transport skickades till Umeå men det var enligt plan eftersom det befarades ett snabbt förlopp.

– Dock vet vi inte hur många som spontant sökte till Umeå.

Till hösten kommer Marju att begära ut siffror och sammanställa statistiken hur läget såg ut under veckorna.

– Då kan vi titta lite närmare på hur det såg ut mer exakt och vilka som åkte från vart.

– Allt gick bra och det är vi väldigt glada för, samtidigt som personalen fick sina semestrar.

Förlossningsavdelningen och BB i Sundsvall höjde bemanningen under perioden och hade en extra förlösande barnmorska under både kvälls- och nattpass.

– Vi tog in en extra per pass och det innebär att det blev mindre personal totalt i länet. Framförallt i Ö-vik där man kunde få semestern för personalen att fungera.

Kunde ni inte ha tagit in extra personal i Ö-vik så att förlossningen kunde hålla öppet?

– Det var väldigt svårt att få stafetter i år och vi trodde inte att det fanns möjlighet att få någon i Ö-vik.

Hur mycket har ni sparat genom den här stängningen?

– Det man kan räkna på är kostnader på att man inte behövde någon stafettläkare i Ö-vik under den här tiden. Samtidigt var det inte ekonomin som låg bakom det här beslutet med stängningen, utan det var tillgången av personal.

– Vi håller på att titta över personalen generellt. Landstingets ekonomi ser inte ljus ut så alla verksamheter tittar över sina personalbehov och hur man ska optimera allting.

Är det här en långsiktig plan? Kommer somrarna i framöver att innebära några veckors stängning för förlossning i Ö-vik?

– Det har inte varit vår plan utan vi ser fram emot en förbättrad personalsituation i Ö-vik. Vår plan är att hålla två förlossningar öppet under somrarna för att undvika situationen att behöva åka så långt.

– Vi måste först dra slutsatser när vi ser hur det har gått i sommar. Det här var en nödvändig kompromiss att göra.

Hur mycket personal saknas det i Ö-vik?

– Jag kan inte svara på det exakt men jag tror att det är någonstans kring fyra barnmorskor som saknas. Fast det har varit fler borta på grund av tillfälliga sjukskrivningar och några föräldralediga.

Är förlossningen i Ö-vik underbemannad?

– Just nu har den varit det men vi ser ändå framåt, vi har återanställt och vi har några under utbildning. Vi hoppas och tror att under det här årets slut och nästa år kommer det att bli en bra situation.