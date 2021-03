Nu hoppas högern att du är dum nog att slänga bort din trygghet för att spara några kronor ...

Hyr du din bostad i dag betalar du varje månad tolv kronor av din hyra i en lite anonym avgift till Hyresgästföreningen. Till och med om du inte är medlem i Hyresgästföreningen!

Tolv kronor i månaden!! 144 spänn om året!

De hoppas alla hyresgäster är dumma nog att faktiskt tro att det är deras intressen de försvarar.

Ja, ni fattar självklart varför Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro måste rycka ut och rasa över denna oförrätt i ett debattinlägg i Expressen (16/3) i årets hittills fånigaste och mest genomskinliga politiska kampanj.

”Hyresgästföreningen lurar boende på pengar”, menar debattörerna och gör sig med utspelet till talespersoner för de runt tre miljoner svenskar som bor i hyresrätt.

Det är högerns attack mot facket all over again – med huvudlösa påståenden om att facket lever gott på sina medlemmars pengar och att du som anställd skulle kunna förhandla fram en bättre lön och bättre villkor för dig själv direkt med chefen. Sen skrattar de i smyg åt alla som går på det.

”Bor du i hyresrätt? Då är du troligtvis med och betalar. Avgiften betalas av alla hyresgäster som har kollektivt förhandlade hyror, vilket är nästan alla hyresgäster i Sverige. Oavsett om hyresvärden är kommunal eller privat, och oavsett om du är medlem i föreningen”, skriver bland annat Timbro-vd:n Benjamin Dousa – fram till ifjol förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund.

Det är sant. Om du inte förhandlar din hyra direkt med din hyresvärd är det någon annan som gör det åt dig. Och för det betalar du, i enlighet med en lag som Fälldins Centerledda regering införde redan för över 40 år sedan, en liten avgift.

Dina tolv kronor tillsammans med alla andra hyresgästers tolv kronor betalar för förhandlingsverksamheten inom Hyresgästföreningen, för löner till vassa förhandlare som försvarar dina intressen gentemot din hyresvärd.

En opinionsmätning Timbro låtit Demoskop genomföra visar dock att kunskapen om hyressättningsavgiften är i det närmaste okänd för hyresgästerna. Bara drygt en av åtta säger sig känna till den och många ställer sig i denna uppenbara okunskap tvekande till om den är vettig och om de vill fortsätta betala den.

De hoppas kort sagt att du ska vara dum nog att kvitta din trygghet på bostadsmarknaden för en struntsumma som räcker till en liter mjölk i månaden.

Det är precis vad högerherrarna från Timbro vill. Men inte för att frigöra svenska hyresgäster från ”oket” av en högst marginell hyressättningsavgift. De fattar däremot att varenda hyresgäst de kan övertyga att inte vilja betala in avgiften innebär en försvagning av hyresvärdarnas motpart i alla hyresförhandlingar. En svag motpart betyder en högre hyreshöjningar.

Hyresgästföreningen har i Härnösand alltså sparat 1700 hyresgäster nästan 2,7 miljoner kronor i hyreshöjningar bara i år!

För det kan du inte. Inte heller förhandla till dig en bättre hyra själv. Det räcker det att titta på årets hyresförhandlingar för att se.

Kommunägda Härnösandshus gick exempelvis in i årets förhandlingar med kravet att höja sina cirka 1700 hyresgästers hyror med i snitt 2,51 procent. Hyresgästföreningen fick ner dem långt under halva det, 0,91 procent.

För en genomsnittlig trea med en hyra på cirka 7000 kronor i månaden betyder det att Härnösandshus ville höja hyran med ungefär 175 kronor i månaden men fick nöja sig med cirka 64.

Liknande framgångar har Hyresgästföreningen haft i förhandlingar även i Kramfors och Sollefteå.

Det aktuella exemplet sparar hyresgästen nästan 1300 kronor på ett år i hyra - för priset av en liter mjölk i månaden i hyressättningsavgift. Ingen är väl dum nog att slänga bort en sån deal?