Nu har försvarsproposition presenterats – då klubbar riksdagen igenom beslutet: "Ser inget hinder"

Det sa Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesman för Centerpartiet, som fanns med via länk under en presskonferens i Sollefteås kommunhus under torsdagen.

Nu återstår "bara" för riksdagen att klubba igenom detta definitivt och det kommer att ske 14:e december, eller möjligen någon dag senare.

Ser du Daniel Bäckström något hinder för att det här inte ska verkställas och att Sollefteå kan bli utan regemente trots allt?

– Nej, jag ser inget hinder på vägen utan det här är vad vi i januaripartierna kommit överens om, svarade Bäckström.

Även om alla i den lokala arbetsgruppen för etablering av ett nytt regemente var inställda på ett positivt besked, i linje med det som Försvarsdepartementet delgav i måndags, så märkes det att man var lättade när regementsplanerna bekräftades.

– Vi har redan börjat formalisera oss i kommunen och i det här fallet är jag utsedd som projektledare för den fysiska militära återetableringen som sker. Så nu blir det en helt annan verkstad för det.

– Vi går in i ett annat skede och nu har försvarsmakten och fortifikationsverket fått en inriktningsorder att nu är det dags att åka till Sollefteå och göra alla praktiska saker och där kommer jag in i bilden för att stödja det här, förklarade Hans Pahlin.

Hans Pahlin berättade också att de fortsätter med att presentera hela konceptet över vad Sollefteå har att erbjuda och att man därefter kommer till de "mjuka" värdena såsom hem och skola, företagarföreningen och så vidare.

Vi frågade den lokala politiken vad som hänt sedan i måndags när de nåddes av nyheten?

– Det som framför allt har hänt och som man märker av är humöret och klimatet. Ute på stan, i hela kommunen, spelar ingen roll var man går så ler bara folk och tycker det här är jätteroligt, svarade Birgitta Häggkvist (Vi).

Åsa Sjödén (S) fyllde i med följande reflektioner efter en hundpromenad på förmiddagen.

– Man möts av jättemånga frågor, hur blev det, är det klart nu och så vidare. Alla är jättenyfikna. Det är så kul.

Kommunalrådet Johan Andersson (C):

– Alla är positiva. Vi hade landsbygdsråd i måndags och de var redo och undrade vad de kunde göra och näringslivsrådet lyfte samma sak. Det finns till och folk som pratar om utbyggnader av sina verksamheter redan nu. Alla är verkligen på tårna och rent psykologiskt känns det som att vi har nått en vändpunkt i och med detta.

– Man märker en helt annan framtidstro, slog Åsa, Johan och Birgitta fast.

De som förhandlat fram den nya försvarsplanen är försvarsminister Peter Hultqvist (S), Daniel Bäckström (C), Elisabeth Falkhaven (Mp) och Allan Widman (L) som vi presenterar lite närmare här nedan.

